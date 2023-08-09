LinkedIn領英內地今起正式關閉「領英職場」　西方社交媒體全面退出內地 (更新)

微軟（Microsoft）旗下商業職場網站領英（LinkedIn）自2021年關閉領英中國版後，僅保留精簡版App「領英職場」，中國分部將裁員716人，「領英職場」亦在周三（8月9日）正式停止服務；外媒報道，平台亦已無法開啟，即最後一個西方社交媒體亦已全面退出內地市場。

西方社交媒體全面退出內地市場

《BBC新聞》報道，目前於內地境內連接LinkedIn網頁，會自動轉跳至企業服務頁面；手機應用程式「領英職場」（InCareer）就顯示「無法加載數據」； LinkedIn指，8月9日起，平台將會刪除所有用戶的個人帳戶資料。