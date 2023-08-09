LinkedIn領英內地今起正式關閉「領英職場」　西方社交媒體全面退出內地 (更新)

微軟（Microsoft）旗下商業職場網站領英（LinkedIn）自2021年關閉領英中國版後，僅保留精簡版App「領英職場」，中國分部將裁員716人，「領英職場」亦在周三（8月9日）正式停止服務；外媒報道，平台亦已無法開啟，即最後一個西方社交媒體亦已全面退出內地市場。
西方社交媒體全面退出內地市場
《BBC新聞》報道，目前於內地境內連接LinkedIn網頁，會自動轉跳至企業服務頁面；手機應用程式「領英職場」（InCareer）就顯示「無法加載數據」； LinkedIn指，8月9日起，平台將會刪除所有用戶的個人帳戶資料。
「領英職場」8月9日停止服務
領英中國官方發出公告表示，「領英職場」亦將在8月9日正式停止服務，並稱：「儘管在過去一年取得了初步進展，但領英職場始終面臨著日趨激烈的市場競爭和宏觀經濟環境帶來的挑戰，這使我們最終決定停止服務。」同時領英亦將繼續深耕中國市場。
領英首席執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）在寫給員工的信中表示，裁減銷售、營運與支援團隊的行動旨在簡化公司的運作；公司亦正在消除階層，減少管理角色，並且擴大責任範圍，以便能夠更快速的做出決策。
領英2014年正式進軍中國
資料顯示，領英2014年正式進軍中國並推出簡體中文版本；2021年3月曾被指在「兩會」期間有中國當局禁止的政治內容，被要求暫停註冊新用戶30天，同年10月宣佈關閉領英中國服務，同年12月簡易版的「領英職場」求職App正式登陸中國。