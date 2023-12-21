Mox定期存款「賺AsiaMiles里數不賺息」　定存50萬賺5套來回東京商務艙機票｜虛擬銀行

香港銀行近月相繼下調定期存款年利率之際，虛擬銀行Mox Bank卻重塑存款模式，推出「賺AsiaMiles里數不賺息」，若客戶開立定期存款，可即時賺取「亞洲萬里通」（AsiaMiles）里數獎賞，其中定存50萬，更可賺5套來回東京商務艙機票。

虛擬銀行Mox Bank宣布，由即日起，客戶於該行開立定期存款，可即時賺取「亞洲萬里通」（AsiaMiles）的里數獎賞，毋須等待存款期屆滿。Mox亦是香港首家及唯一提供該類即時獎賞的銀行。

虛擬銀行｜Mox推港股美股交易 獨家基金1蚊入場