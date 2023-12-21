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財經
2023-12-21 14:05:00

Mox定期存款「賺AsiaMiles里數不賺息」　定存50萬賺5套來回東京商務艙機票｜虛擬銀行

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虛擬銀行｜Mox定期存款「賺AsiaMiles里數不賺息」，定存50萬賺5套來回東京商務艙機票。

虛擬銀行｜Mox定期存款「賺AsiaMiles里數不賺息」，定存50萬賺5套來回東京商務艙機票。

香港銀行近月相繼下調定期存款年利率之際，虛擬銀行Mox Bank卻重塑存款模式，推出「賺AsiaMiles里數不賺息」，若客戶開立定期存款，可即時賺取「亞洲萬里通」（AsiaMiles）里數獎賞，其中定存50萬，更可賺5套來回東京商務艙機票。

虛擬銀行Mox Bank宣布，由即日起，客戶於該行開立定期存款，可即時賺取「亞洲萬里通」（AsiaMiles）的里數獎賞，毋須等待存款期屆滿。Mox亦是香港首家及唯一提供該類即時獎賞的銀行。

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旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會）

12.5萬港元新資金定存6個月即有2.5萬里數

Mox Bank指，開立定期存款後，即時賺取下一次旅行所需的里數；亦就同一定期存款獲得約雙倍獎賞：

  • 以12.5萬港元新資金，開立6個月定期存款，即時獲得25,000「亞洲萬里通」（AsiaMiles）里數作獎賞，相當於兌換一張往返香港和東京的經濟客艙直航機票
  • 在該行開立24個月年期的定期存款時，若開立每筆50萬港元定期存款，均可立即賺取37.5萬的「亞洲萬里通」（AsiaMiles）里數，相當於可兌換5張往返東京的商務客艙機票，或2張往返倫敦的商務客艙機票

Mox 行政總裁胡博思（Barbaros Uygun） 表示，隨著旅遊旺季即將來臨，很高興能為定期存款客戶提供即時『亞洲萬里通』里數獎賞，讓我們的客戶存款時賺取最大的回報，並提早計劃其的夢想假期。

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