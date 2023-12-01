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財經
2023-12-01 17:30:00

MPF提取教學｜強積金符合6項條件可提早拎錢　一文睇清提取方法 附積金局表格 (持續更新)

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MPF提取教學｜強積金符合條件6項條件可提早拎錢，一文睇清提取方法。(資料圖片)

MPF提取教學｜強積金符合條件6項條件可提早拎錢，一文睇清提取方法。(資料圖片)

MPF／強積金｜退休保障非常重要，目前香港打工仔便有強積金制度保障，制度的設立是為一眾就業人士的退休生活作儲蓄，為香港退休保障制度中一個重要部分。若年屆退休人士之齡，應該如何處理強積金？提取強積金又有甚麼條件？《am730》以下將為讀者一系列有關MPF強積金的提取教學及資訊。

MPF提取教學｜甚麼人要供強積金？

根據積金局資料顯示，在實施強積金制度前，本港只有約三分之一的工作人口享有退休保障。隨着強積金制度的實施，本港已有約八成半的就業人口享有退休保障，他們分別參與以下不同的退休計劃，包括強積金計劃、職業退休計劃、法定退休金或公積金計劃（例如為公務員或補助及津貼學校教師而設的計劃）。

積金局又稱，除獲豁免人士外，年滿18歲至64歲的僱員或自僱人士，都必須按強積金條例參加強積金計劃。

MPF提取教學｜年滿65歲或以上退休提取強積金

若閣下年滿65歲或以上，共有3種方式處理戶口內的強積金：

  • 一筆過提取
  • 分期提取
  • 強積金計劃內繼續投資

根據強積金相關法例，除法例訂明的特定情況外，強積金計劃的成員只可以在年滿65歲後，方可提取由強制性供款和可扣稅自願性供款累積的強積金。

香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖）

MPF提取教學｜年滿65歲或以上所需文件及方法

計劃成員如欲提取強積金，應填妥以下兩份文份連同所需證明文件交予相關受託人

  • 身分證明文件
  • 積金局《基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格》MPF(S)-W(R)

至於手續費方面，一般強積金計劃須為計劃成員每年首4次的提取申請提供免費服務，但不同強積金計劃針對分期提取強積金亦有不同的設定和安排，若計劃每年分期提取強積金4次或以上，便可事前向受託人公司，或透過積金局的受託人服務比較平台了解附加手續費詳情。

MPF提取教學｜在65歲前提早提取強積金

不過，除符合法律規定的65歲或以上的提取年齡要求外，如符合以下6個法定特殊情況，亦可以早於65歲前申請提早提取強積金：

  • 提早退休
  • 永久性地離港
  • 完全喪失行為能力
  • 罹患末期疾病
  • 小額結餘
  • 死亡

請緊記，以下6種申請理由，均需一份法定聲明正本，即是在監誓員（民政事務處）、公證人、太平紳士或其他獲法律授權監誓的人士面前，作出所需法定聲明，並由他們在聲明上簽署。

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全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖） 全球生活成本2023｜新加坡蘇黎世並列首位，香港全球排第幾？（am730製圖）

MPF提取教學｜1. 因提早退休而領取強積金

若你打算提早退休，並計劃以一筆過提取或分期提取的方式提取強積金。則需要提交文件證明，包括身分證明文件、基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格（MPF(S)- W(R)），一併交到所屬的受託人公司處理。

而目前只有以「提早退休」為理由提取強積金，能選擇一筆過提取或分期提取。

MPF提取教學｜2. 因永久離港而領取強積金

若以「永久離港」方式領取強積金，條件為需要聲明「已經或將會永久離開香港，須提交已獲准在香港以外某地方居住」的證明文件。

全部所需文件包括：身分證明文件、法定聲明表格正本（MPF(S)-W(SD2)）、令受託人信納你已獲准在香港以外某地方居住的證明文件、基於永久性地離開香港／完全喪失行為能力／罹患末期疾病／ 小額結餘／死亡的理由而申索強積金的表格（MPF(S)-W(O)）。

MPF提取教學｜3. 因完全喪失行為能力而領取強積金

若你被評定永久不適合從事某種類的工作，而該種類工作乃計劃成員在完全喪失行為能力前，所從事的最後一份工作所屬的種類。同時，你亦獲醫生或中醫作出證明，並已聲明已終止關係該特定種類的工作的僱傭合約，即可以「完全喪失行為能力」而領取強積金MPF。

申請所需文件包括身分證明文件、由醫生簽發的「成員永久不適合執行特定種類工作證明書」表格（MPF(S) – W(M)）、基於永久性地離開香港／完全喪失行為能力／罹患末期疾病／ 小額結餘／死亡的理由而申索強積金的表格（MPF(S)-W(O)

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)

MPF提取教學｜4. 因罹患末期疾病而領取強積金

如醫生認為計劃成員因為患病，而令其預期壽命相當可能縮短至12個月或以下，並取得醫生填寫及簽署的醫學證明書，即可以「罹患末期疾病」而領取強積金。

申請所需文件包括身分證明文件、由醫生簽發的醫學證明書（MPF(S)-W(T)）、基於永久性地離開香港／完全喪失行為能力／罹患末期疾病／ 小額結餘／死亡的理由而申索強積金的表格（MPF(S)-W(O)）。

MPF提取教學｜5. 因小額結餘而領取強積金

如你只於一個強積金計劃內，且結餘不超過5,000元，加上沒有結餘在其他強積金計劃內，你可以「小額結餘」申請提取強積金，而日期需距離最後一個供款日至少12個月，及聲明日後無意再受僱或自僱。

申請所需文件包括身分證明文件、法定聲明表格正本（MPF(S)-W(SD2)）、基於永久性地離開香港／完全喪失行為能力／罹患末期疾病／ 小額結餘／死亡的理由而申索強積金的表格（MPF(S)-W(O)）。

MPF提取教學｜6. 因死亡由遺產代理人申請提取

若有親人不幸離世，MPF強積金同作為遺產的一部分，可由遺產代理人申請提取。

提取所需文件包括遺產代理人的身分證明文件、基於永久性地離開香港／完全喪失行為能力／罹患末期疾病／ 小額結餘／死亡的理由而申索強積金的表格（MPF(S)-W(O)）、遺囑認證書或遺產管理書。

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