MPF｜強積金7月至今人均賺約900元，積金評級料一隻股票基金表現最好。

有強積金MPF數據「出爐」！研究機構積金評級表示，截至7月22日計算，7月份至今投資收益約0.79%，相當於投資收益約42億元，即475萬名強積金成員平均獲利約900元，錄得溫和的正回報。 積金評級稱，7月份如果能維持正數，將會是強積金在今年第5個月錄得正回報，預計今年至今收益約為5.98%；強積金今年至今投資收益約639億元，每位成員平均收益約1.34萬元。

7月底MPF總資產有望升至約1.23萬億 計入7月份供款後，7月底強積金總資產有望升至約1.23萬億港元，較6月底增加約82億元，今年至今增加約935億元。

積金評級指，若能實現這目標，將再次創下強積金總資產的歷史新高位，相當於475萬名強積金成員平均賬戶結餘約為25.9萬元，比6月底增加約1,700元；今年至今增加約1.97萬元。 積金評級：料日本股票基金表現或最好 積金評級預計，日本股票基金將在7月份及今年至今的強積金表現榜上排名第一；美國股票基金和環球股票基金分別位列第二及第三位。 機構指，日本股票基金今年至今累計升幅約16.82%，這是自強積金推出以來該基金類別第三個最佳的首7個月累計表現；而美國股票基金和環球股票基金今年至今累計升幅分別約為15.77%和11.75%，這是第五個最佳的首7個月累計表現。