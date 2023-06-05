Nvidia黃仁勳傳已返美　間接否認明日訪華晤科企高管(更新)

不過今（6月5日）內媒報道，黃仁勳結束台北行後，現已返回美國。

日前外媒報道，英偉達（NVIDIA）創辦人黃仁勳即將於下周二（6月6日）前往中國，有傳他將拜訪兩科技巨企騰訊（Tencent）及TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）等企業。

黃仁勳據報已返美國

内地傳媒最新報道指，黃仁勳在結束台北之行後，目前已返回美國，間接否認6月6日到訪內地的傳聞。

傳黃仁勳料到騰訊及字節跳動

外媒報道引述知情人士指，黃仁勳的中國行程，預料將到訪電動車製造商「理想汽車」及「比亞迪汽車」，亦會到開始進軍電動車板塊的手機製造商「小米」，據報他亦會到科技巨企騰訊（Tencent）及TikTok母公司「字節跳動」參觀。

知情人士表示，黃仁勳現時尚未敲定最終行程，訪問細節或作更改。

Tesla馬斯克或今日返美

外媒根據航班追蹤數據提供商「Variflight」數據顯示，Tesla行政總裁馬斯克的私人飛機，已於周四（6月1日）離開上海，飛往美國得州奧斯汀。

馬斯克訪華3日內，首日先到上海參觀特斯拉超級工廠。接連會見了中國外交部、工信部、商務部3位部長，6月1日凌晨亦前赴上海，參觀特斯拉的上海超級工廠。