OPEC+或維持現行產量政策不變 俄羅斯原油供應強勁油價倒跌

歐美主要央行議息前夕，市場再次憂慮原油需求受到加息打擊，加上俄羅斯出口仍然強勁，紐約期油錄得近4星期以來最大單日跌幅，收報每桶77.9美元，跌1.78美元，跌幅2.23%。3月交割的倫敦布蘭特期油收報每桶84.9美元，跌1.76美元，跌幅2.03%。

油價早段因為中東局勢緊張而上升，不過有分析認為，由於中國重啟經濟帶動石油需求的預期大致被市場消息，因此交易員普遍持觀望態度。

外電報道，石油輸出國組織與俄羅斯等盟友組成的OPEC+，將於周三召開部長級會議。外電引述OPEC+代表表示，會議可能建議維持現行產出政策不變，並將討論經濟前景及中國的需求規模。

克里姆林宮一份聲明亦提到，俄羅斯總統普京周一與沙特王儲穆罕默德舉行電話會議，討論在OPEC+產油國聯盟框架下合作，以維持油價穩定。

另外，俄羅斯政府禁止當地石油出口商及海關機構，遵守西方對俄羅斯原油施加的價格上限，以執行總統普京去年底頒布的法令，亦即由下月起禁止向對俄實施價格上限的國家，供應原油及石油產品，禁令為期5個月。

七國集團、歐盟及澳洲上月5日達成協議，禁止使用西方的海上保險、金融及經紀服務，為價格超過每桶60美元的俄羅斯海運石油提供服務，作為制裁的一部分。