PayMe推出首張「銀聯虛擬卡」使用免手續費，商戶網絡擴展至內地。

PayMe新設銀聯二維碼可在內地使用 PayMe表示，由周四（8月8日）起，用戶在更新PayMe應用程式後，即可透過掃描商戶展示的銀聯二維碼，或向商戶出示PayMe應用程式內的銀聯二維碼在全球付款。當用戶在外地以外幣付款時，款項會按銀聯的匯率計算，並直接由PayMe的錢包餘額中扣除；虛擬卡也可以於接受銀聯的商戶進行網上購物。 PayMe指，用戶於完成身份證或增值方式認證後，即可啟用虛擬卡。用戶於中國內地、香港及澳門消費均可享免手續費優惠，亦可以透過PayMe應用程式輕鬆管理虛擬卡，包括鎖卡、解鎖及查看其虛擬卡的資料。

滙豐：讓PayMe用戶於內地等旅遊享便捷支付 滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉如表示：「是次與銀聯合作乃PayMe的重要里程碑，讓PayMe的用戶於內地及海外旅遊時，能享受和在香港同樣無縫便捷的支付體驗。」 銀聯國際香港分公司總經理邵敏表示，對於與香港最大的電子錢包之一PayMe達成合作感到十分鼓舞。銀聯二維碼具有受理廣泛、安全可靠和優惠眾多等優勢，而PayMe龐大且年輕的用戶群體也可進一步提升銀聯二維碼的市場認可度，而銀聯近期推出「錦繡行動2024」，可協助320萬PayMe用戶迅速接入銀聯二維碼在中國內地和全球龐大的商戶受理網絡。 滙豐PayMe主管鍾柏德（Brad Jones）表示，PayMe自推出以來，已經由P2P轉帳平台，發展成為香港人用以日常購物的多功能電子錢包，目前亦與銀聯攜手將PayMe升級成跨境電子錢包，不僅讓我們的商戶網絡一躍千里，更進一步實現讓PayMe真正成為隨時隨地流動支付服務的目標。 PayMe「銀聯虛擬卡」使用方法：