跨境支付｜Tap&Go/AliPay HK/八達通/WeChat Pay HK北上免內地銀行戶口換人民幣

跨境理財電子支付｜疫情經歷3年，去年中港兩地正式全面通關，香港人北上不用再預約，可自由使用各個出入境口岸來往國內，惟到內地消費日常慣用電子錢包，故出發前最好先準備充足。《am730》現為讀者整合數個香港人跨境電子支付懶人包，方法更免開內地銀行戶口，以及免兌換人民幣現金。 【1月11日更新Tap&Go資訊】

香港版「WeChat Pay HK」是首個支援本港用戶，在內地使用的香港電子錢包

BoC Pay。

跨境電子支付懶人包｜3. BoC Pay BoC Pay為中銀香港推出的電子錢包程式，用戶不需於內地開立銀行賬戶，可透過BoC Pay在大灣區各地一掃即付，盡享消費便利，加上P2P個人轉賬功能，可隨時進行免費實時跨行轉賬，並支援内地銀行收款。 BoC Pay 認證賬戶及開通方法： 中銀香港客戶（適用於中銀網上銀行客戶、中銀卡（提款卡）、中銀信用卡、中銀銀聯信用卡客戶）

非中銀香港客戶

跨境電子支付懶人包｜5. 八達通 八達通在香港多年，近乎9成商戶都能使用，早前香港八達通App就新增了「電子錢包Pro」功能，更可增添「中國國內」錢包，直接在國內消費。新功能不但免於持有國內銀行戶口，亦不需連結信用卡資料，充值多少用多少，更能即時將港幣兌換人民幣。 八達通 認證賬戶及開通方法： 下載「八達通」App以及登記成功後，需要手動開通「Pro」會員 以手機號碼及電郵認證登記，之後再利用身份證認證 拍攝自己的身份證上傳後，系統會自動填寫用家的個人基本資料，再確認資料 之後需要再作「身份認證」，需用手機拍攝自己的樣子 再輸入個人住址等資料，系統會即時提交申請，約1分鐘便完成審核 申請完成後將即時認證為「八達通銀包Pro」用戶 在主頁點選「銀聯二維碼付款」，按「立即開通」，開啟付款功能 系統發送驗證碼至手機短訊 ，完成驗證即可獲得銀聯二維碼，即可於內地使用 完成後即可使用電子錢包，增值方法可使用「轉數快」、網上銀行轉賬增值。要注意，「電子錢包Pro」功能開通的申請人需年滿18歲。 此外，八達通透露，即將推出全國通八達通卡，方便港人在內地320個城市搭公交，連接內地「全國一卡通」系統，持卡用戶可在本港及內地乘車，並即時轉換港幣和人民幣結算，無須實名登記，預計下月公布詳情。 詳情：八達通

跨境電子支付懶人包｜6. Tap&Go 拍住賞 HKT Payment Limited 旗下 Tap & Go「拍住賞」手機錢包的銀聯虛擬卡於內地通行，同時提供港幣及人民幣戶口，用戶不需要有内地帳戶或預先兌換現金，就可隨時以港幣兌換成人民幣在內地消費。 Tap&Go表示，用戶可直接使用Apple Pay、Huawei Pay（「手機閃付」）或雲閃付APP的銀聯乘車碼支付交通使費，亦可在印有銀聯標誌的不同餐廳和商戶使用Tap & Go銀聯虛擬卡付款。 Tap&Go銀聯虛擬卡入雲閃付APP方法： 打開Tap & Go APP 點擊卡面右上角的 「查看詳情」 輸入 6 位數字密碼 按卡面顯示卡資 料，按複製卡號 前往及登入雲閃付 APP，按頁面右上角的「卡管理」 按「添加銀行卡」 輸入卡資料，輸入短訊內的驗證碼 完成加卡 使用「雲閃付」APP 的付款碼消費時，請在付款碼頁面點擊右上方「 ‧‧‧ 」圖示，然後點撃「切換為中國大陸支付」 Tap&Go銀聯虛擬卡入Apple Pay及Huawei Pay方法： 打開Tap & Go APP 點擊卡面右上角的 「查看詳情」 輸入 6 位數字密碼 按卡面顯示卡資料，按複製卡號，將卡資料手動輸入到「Apple Wallet」應用程式或「華為錢包」 以完成加卡程序 詳情：Tap&Go拍住賞

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