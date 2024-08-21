SHEIN入稟美國法院，控告拼多多旗下「Temu」欺詐及侵犯知識產權。

跨國電商平台、擬於倫敦上市的SHEIN，最新控告競爭對手拼多多（美：PDD）旗下的跨國電商平台「Temu」，斥責Temu竊取其設計，並通過欺詐、假冒、侵犯智識產權來建立平台。SHEIN又要求法院頒布禁制令，阻止Temu繼續侵權。

SHEIN在美國華盛頓特區聯邦法院提出訴訟，指出Temu是「偽裝成為合法的網上市場」，又指Temu鼓勵賣家竊取其他品牌的設計，即使賣家承認侵權，也不能從平台上刪除產品。

SHEIN又表示，Temu以極低的價格來吸引美國消費者下載，以及使用其應用程式，但Temu並沒有從這些產品的銷售中獲利。因Temu的產品價格非常低，Temu必須為每單銷售提供補貼，意味著每筆交易都錄得虧損，故僅在鼓勵賣家侵犯他人智識產權，並銷售假冒或不合格商品的情況下，Temu才能將補貼所帶來的巨大損失降到最低。

SHEIN指控被Temu員工竊取商業機密

在訴訟書中，SHEIN指控被至少一名Temu員工竊取商業機密，當中包括SHEIN的暢銷產品、內部定價資料；Temu甚至在社交平台X上冒充SHEIN，試圖誤導客戶轉移至Temu平台。