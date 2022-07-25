SNAP業績差Twitter盈轉虧 美國社交媒體股周五蒸發逾1300億美元

Snapchat母公司Snap Inc.業績令人失望，加上Twitter開市前公布業績盈轉虧，拖累美國社交媒體全線報跌，總市值周五單日內蒸發逾1,300億美元，因為令人失望的Snap營收和暗淡的推特業績報告重新引發了對網絡廣告前景的擔憂。

社交媒體Twitter第二財季業績，收入意外地倒退，按年跌1.2%至11.8億美元,差過市場預期的13.2億美元,當中廣告收入按年跌升2%至10.8億美元,差過市場預期的12.3億美元。Twitter表示，馬斯克（Elon Musk）歸咎收購協議現不明朗因素，是期內收入下跌的原因之一。純利按年轉盈為虧，蝕2.7億美元，去年同期錄得純利6,565萬美元，每股基本虧損0.35美元。

Twitter 歸咎馬斯克收購協議現不明朗因素累收入跌

同時，由於收購案糾紛持續，Twitter不提供第三季度的業績前瞻指引，同樣未有召開業績分析員會議。另外，公司指潛在收購相關的影響令上季額外成本增加了3,300萬美元。