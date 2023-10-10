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財經
2023-10-10 16:24:21

StartmeupHK創業節下月開鑼 料吸引逾2萬人參與

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StartmeupHK創業節下月開鑼 料吸引逾2萬人參與

蔣學禮表示，目標是讓香港成為初創企業開展業務的理想基地。(李睿哲攝)

由香港投資推廣署策劃的StartmeupHK創業節今年將於118日至17日舉行，主題為「勇闖未來，迎接無限可能」，圍繞第三代互聯網(Web3)、健康科技、房地產科技、綠色科技及遊戲化金融等多個主題進行探討，料將吸引來自逾100個國家及地區、超過2萬家初創企業、投資者及科技愛好者參與。

StartmeupHK創業節｜各地標舉行8活動 包括海洋公園尖東海旁

今年StartmeupHK創業節有8個主要活動及連串社群活動將於香港多個地標進行，提供多個互動體驗，包括創投比賽、初創投資配對、創科展示、招聘會及交流酒會等。活動包括在海洋公園的開幕節目「探索創新之海」，並會安排在摩天輪上進行投資者配對；另會於香港柏寧鉑爾曼酒店舉行「亞洲健康創新峰會2023」；在科技園舉行「2023年創業世界盃亞洲區總決賽」；另外，阿里巴巴(9988)創業者基金會又會於尖沙咀海旁主辦環球創業比賽總決賽等。

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StartmeupHK創業節下月開鑼 料吸引逾2萬人參與

StartmeupHK創業節今年將於11月8日至17日舉行。(李睿哲攝)

StartmeupHK創業節｜蔣學禮：讓港成初創理想基地

署理投資推廣署署長蔣學禮表示，強大的培育及催化網絡，以及一眾經驗豐富的天使投資者和創投機構，均為本地初創生態圈提供結實的支持；另外，初創社群的緊密聯繫亦有助推動生態圈的蓬勃發展。與此同時，香港政府將繼續透過增加撥款支援創新及科技投資、推動科研，以及培育高潛力的科技初創企業，致力支持初創企業的發展及成功，「我們的目標，是讓香港成為初創企業開展業務的理想基地。」

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