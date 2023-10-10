StartmeupHK創業節下月開鑼 料吸引逾2萬人參與

由香港投資推廣署策劃的StartmeupHK創業節今年將於11月8日至17日舉行，主題為「勇闖未來，迎接無限可能」，圍繞第三代互聯網(Web3)、健康科技、房地產科技、綠色科技及遊戲化金融等多個主題進行探討，料將吸引來自逾100個國家及地區、超過2萬家初創企業、投資者及科技愛好者參與。

StartmeupHK 創業節｜各地標舉行 8 活動 包括海洋公園尖東海旁

今年StartmeupHK創業節有8個主要活動及連串社群活動將於香港多個地標進行，提供多個互動體驗，包括創投比賽、初創投資配對、創科展示、招聘會及交流酒會等。活動包括在海洋公園的開幕節目「探索創新之海」，並會安排在摩天輪上進行投資者配對；另會於香港柏寧鉑爾曼酒店舉行「亞洲健康創新峰會2023」；在科技園舉行「2023年創業世界盃亞洲區總決賽」；另外，阿里巴巴(9988)創業者基金會又會於尖沙咀海旁主辦環球創業比賽總決賽等。