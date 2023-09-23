Startup首發平台Product Hunt｜每日推薦10新App Zoom/Grammarly/Figma皆成功 初創人必看！

自問有條絕世好橋，但唔知點搵到人賞識、實測，甚至係投資？喺平台當道嘅時代，自然亦有一個專為初創企業而設嘅舞台——Product Hunt，就連估值逾100億美金嘅筆記App Notion及散戶投資平台Robinhood（HOOD）都係喺到打響名堂，下一隻獨角獸（估值達10億美金）隨時畀你快人一步發現。

Product Hunt平台簡介 Product Hunt主要提供兩大功能：發佈自家產品及實測他人作品。前者稱為「Maker」，只要你係產品嘅開發人員，就可以填寫產品資料（可以係App、硬件、遊戲、媒體）。 後者則稱為「Hunter」，會負責評測你嘅產品，決定要唔要將佢置頂喺精選名單，等更多人發現到你嘅產品，提供使用回饋。把握評測大權嘅「Hunter」，大多係活躍於Product Hunt平台嘅用戶，例如經常參與平台活動、撰寫評論，並獲得一定粉絲數量，猶如社交平台上嘅KOL。