Startup首發平台Product Hunt｜每日推薦10新App Zoom/Grammarly/Figma皆成功 初創人必看！

自問有條絕世好橋，但唔知點搵到人賞識、實測，甚至係投資？喺平台當道嘅時代，自然亦有一個專為初創企業而設嘅舞台——Product Hunt，就連估值逾100億美金嘅筆記App Notion及散戶投資平台Robinhood（HOOD）都係喺到打響名堂，下一隻獨角獸（估值達10億美金）隨時畀你快人一步發現。
Product Hunt平台簡介
Product Hunt主要提供兩大功能：發佈自家產品及實測他人作品。前者稱為「Maker」，只要你係產品嘅開發人員，就可以填寫產品資料（可以係App、硬件、遊戲、媒體）。 後者則稱為「Hunter」，會負責評測你嘅產品，決定要唔要將佢置頂喺精選名單，等更多人發現到你嘅產品，提供使用回饋。把握評測大權嘅「Hunter」，大多係活躍於Product Hunt平台嘅用戶，例如經常參與平台活動、撰寫評論，並獲得一定粉絲數量，猶如社交平台上嘅KOL。
Product Hunt成功例子多：Zoom、Grammarly、Figma
自2013年成立起，Product Hunt就成為初創企業踏入矽谷嘅跳板，皆因眾多產品經理、投資者及科技愛好者都會定期追蹤最新產品。無論係視訊軟件Zoom（ZM）、AI文法軟件Grammarly、獲Adobe（ADBE）收購嘅UI設計軟件Figma，都係喺Product Hunt「出道」。 根據網絡數據，每月平均有520至620萬訪客，近20%來自美國，其餘分佈世界各地，可謂環球初創圈嘅選秀舞台。換言之，如果可以獲平台賞識，置於精選名單，就有機會得到各地投資人嘅青睞，亦可收集更多元化嘅用戶體驗回饋。
參與社群 見證他人創業路
就算你暫時未打算發佈產品，自問只係一介「花生友」，亦可以喺Product Hunt上幫人評測，走在初創最前線。平台每日都會精選十款產品，主題包羅萬有，由最熱門嘅AI、Web3概念，以至幫你規劃食飯、每日搏你一笑嘅手機App都榜上有名。例如今日精選，就係一隻獎勵你追夢嘅社交平台。
透過不斷評測產品，你既可以見證到其他人嘅創業過程，點樣由最低可使用產品（MVP）進化成第10個版本，亦可以積儲人氣，提高自己發佈產品嘅成功率。最重要嘅，當然係平台完全免費。目前，Product Hunt提供四項付費項目，但都係助新創老闆推廣產品、招聘人才以及宣傳活動，另設一項名為「Ship」嘅市場測試服務，內含7500個Amazon Web Service（AWS） credits供運算使用。
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