熱門搜尋:
iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 張智霖 陳怡 莊鍶敏 CLOCKENFLAP 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 根德園幼稚園 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-09-23 08:00:28

Startup首發平台Product Hunt｜每日推薦10新App Zoom/Grammarly/Figma皆成功 初創人必看！

分享：
Startup首發平台Product Hunt｜每日推薦10新App Zoom/Grammarly/Figma皆成功 初創人必看！

Startup首發平台Product Hunt｜每日推薦10新App Zoom/Grammarly/Figma皆成功 初創人必看！

自問有條絕世好橋，但唔知點搵到人賞識、實測，甚至係投資？喺平台當道嘅時代，自然亦有一個專為初創企業而設嘅舞台——Product Hunt，就連估值逾100億美金嘅筆記App Notion及散戶投資平台Robinhood（HOOD）都係喺到打響名堂，下一隻獨角獸（估值達10億美金）隨時畀你快人一步發現。

 

Product Hunt主要提供兩大功能：發佈自家產品及實測他人作品。前者稱為「Maker」 「Hunter」，會負責評測你嘅產品，決定要唔要將佢置頂喺精選名單

Product Hunt平台簡介

Product Hunt主要提供兩大功能：發佈自家產品及實測他人作品。前者稱為「Maker」，只要你係產品嘅開發人員，就可以填寫產品資料（可以係App、硬件、遊戲、媒體）。 後者則稱為「Hunter」，會負責評測你嘅產品，決定要唔要將佢置頂喺精選名單，等更多人發現到你嘅產品，提供使用回饋。把握評測大權嘅「Hunter」，大多係活躍於Product Hunt平台嘅用戶，例如經常參與平台活動、撰寫評論，並獲得一定粉絲數量，猶如社交平台上嘅KOL。

Product Hunt成功例子多：Zoom、Grammarly、Figma

自2013年成立起，Product Hunt就成為初創企業踏入矽谷嘅跳板，皆因眾多產品經理、投資者及科技愛好者都會定期追蹤最新產品。無論係視訊軟件Zoom（ZM）、AI文法軟件Grammarly、獲Adobe（ADBE）收購嘅UI設計軟件Figma，都係喺Product Hunt「出道」。 根據網絡數據，每月平均有520至620萬訪客，近20%來自美國，其餘分佈世界各地，可謂環球初創圈嘅選秀舞台。換言之，如果可以獲平台賞識，置於精選名單，就有機會得到各地投資人嘅青睞，亦可收集更多元化嘅用戶體驗回饋。
 

Product Hunt成功例子多：Zoom、Grammarly、Figma Product Hunt成功例子多：Zoom、Grammarly、Figma，圖為Notion

參與社群 見證他人創業路

就算你暫時未打算發佈產品，自問只係一介「花生友」，亦可以喺Product Hunt上幫人評測，走在初創最前線。平台每日都會精選十款產品，主題包羅萬有，由最熱門嘅AI、Web3概念，以至幫你規劃食飯、每日搏你一笑嘅手機App都榜上有名。例如今日精選，就係一隻獎勵你追夢嘅社交平台。

透過不斷評測產品，你既可以見證到其他人嘅創業過程，點樣由最低可使用產品（MVP）進化成第10個版本，亦可以積儲人氣，提高自己發佈產品嘅成功率。最重要嘅，當然係平台完全免費。目前，Product Hunt提供四項付費項目，但都係助新創老闆推廣產品、招聘人才以及宣傳活動，另設一項名為「Ship」嘅市場測試服務，內含7500個Amazon Web Service（AWS） credits供運算使用。

文章授權轉載自Finance730按此查看原始文章

失眠｜瞓得差？8樣助眠食物幫你一覺到天光
助眠食物｜難入睡、常扎醒？4種營養幫助改善睡眠質素
辦公室風水｜4個財位禁忌 辦公室佈局/植物/擺設詳解 升職加薪防小人！
運動抗癌丨防癌研究：每日做幾分鐘家務可防癌
八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖） 八達通銀包，包括八達通Lite、八達通Plus、八達通Pro分別（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受