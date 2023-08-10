辦公室風水｜4個財位禁忌 辦公室佈局/植物/擺設詳解 升職加薪防小人！

不少人都相信風水玄學，而充滿是非的辦公室不但需要保佑升職加薪，還要提防小人。以下就為大家整理了4個辦公室風水的開運法，以及4個辦公室的財位禁忌，最近在職場上若不太順遂，不妨參考一下吧！

如果擁有獨立辦公室的話，辦公室的財位通常都會在辦公室房門的對角位置，因此可以在這些地方擺放金蟾、水晶洞、發財樹等助長財運的風水物品，均有助助長財運。

辦公枱需要保持潔淨才可以招財開運，不相關的物品及垃圾桶都會聚集污穢之氣，不但擾亂運勢，還會降低工作效率，因此應該盡量將辦公枱收拾乾淨。而擺放電話及文件的位置亦有講究，電話應放在左邊，文件則擺在右邊，這樣均有助提升工作運勢。

若然只有一張辦公枱的話，可以擺放一些招財擺件來助長財運，例如富貴竹、發財樹、水晶球等，而代表小人的帶刺植物則不要擺放，同時需要注意擺放位置為男右女左。

▼冷氣病｜7大症狀▼

辦公室及辦公枱的面向對運勢同樣重要，而走道和廁所這些人來人往的地方都屬於污穢之氣，不但容易影響工作情緒，在風水玄學上還屬容易招惹衝突及犯病的位置，因此應盡量避面面對走道或廁所。如果真的沒有辦法調位，則建議可以用隔板擋着。

辦公室的財位可能會因不同年份而變更，但如果正好被辦公枱、書櫃、座椅等傢俱壓著，便有機會影響運勢，建議可因應財位調整辨公室傢俬位置。

財位禁忌｜財位需要藏

財位屬性聚氣聚財的地方，比起暴露在陽光或大眾之下，更建議將其藏起來，因此若財位剛好在落地窗或玻璃前，最好用窗簾或貼膜遮擋光線，以防財運洩漏。

財位禁忌｜財位不宜漏風

財位宜靜不宜動，而漏風則有漏財之勢，建議為財位營造藏風的環境，以避免漏財。

* 民俗傳說僅供參考，切勿過度迷信。