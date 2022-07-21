Tesla出售75%比特幣持倉套現9.36億美元　比特幣一度掉頭向下

Tesla在第二季度財務報告中指出，截至第二季末，公司已將持有比特幣中的75%買入流動貨幣，令現金水平增加9.36億美元。比特幣持倉最新減至2.18億美元。Tesla於2021年2月披露公司投資了15億元於比特幣，遂於4月份沽出約1成持倉，據周三的資料披露，賬上的比特幣已縮減至2.18億美元。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）在電話業績會上表示，出售比特幣增加現金水平，是受到新冠疫情封控措施的相關不明朗因素影響，希望是次出售比特幣不會被視作「對比特幣的一些定案」。業績沒有披露Tesla在比特幣的減值金額，有投資者估計，以Tesla披露的最新持倉規模推算，該公司在約30,000美元水平出售比特幣。

不過消息曝光後，比特幣價格隨即掉頭向下，由全日最高位24,265美元，一度跌至22,928美元，低於23,000美元，最新報23,338美元。

馬斯克披大手投資比特幣，被視為是對比特幣及虛擬貨幣的加持，他曾一度宣布Tesla接受以比特幣付款，其後以環保因素而暫停。不過馬斯克已樹立了支持虛擬貨幣發展的形象，其投資亦推動市場的增長。

受到Tesla減持的消息影響，另一投資於比特幣的美股微策略（MicroStrategy）股價應聲下跌約4%。該公司次季比特幣持倉多34億美元，較對上一季有所減少。