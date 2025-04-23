Tesla年內跌四成淪全球最佳「提款機」　炒家沽空賺900億元

美國電動車巨企特斯拉(Tesla，美：TSLA)自行政總裁馬斯克加入美國政府效率部(DOGE)工作後，股價持續走低。根據《路透社》引述S3 Partners的最新報告，指今年至今沽空Tesla的投資者獲利甚盛，估計目前已賺115億美元(約900億港元)，成為全球最盈利的沽空對象。

報道指出，特斯拉股價今年迄今已暴跌40%，分析師早已預計公司的首季財報表現疲弱，原因包括1月至3月的交付量下降了13%、市場份額遭受中國競爭對手的侵蝕，以及CEO馬斯克參與政治工作對品牌形象造成的負面影響。

S3董事總經理Matthew Unterman表示，今年至今，沽空特斯拉的股票數量已達1,000萬股，增幅達15%，這使特斯拉成為全球最盈利的沽空對象，超越晶片生製商Nvidia(輝達或英偉達，美：NVDA)的94億美元。

他還補充，隨著空倉的利息攀升和市場情緒變化，特斯拉公布盈利後的走勢，將取決於業績和指引的明確性。

至於特斯拉周二(22日)在美股盤後公布的首季業績，表現遠遜市場預期，收入193.35億美元，按年跌9%，純利更大幅縮水71%，僅錄得4.09億美元。馬斯克在業績電話會上宣布，5月開始將會大幅減少在DOGE的工作時間，專注於特斯拉業務。