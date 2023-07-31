Tesla減價｜8月4日起減價 Model 3、Model Y 香港最多減11%　一文睇清買車入場價

Tesla減價｜ 自今年4月Tesla部分型號車款在香港地區減價，當中Model 3型號更減近15%後，現再於8月4日起進行大減價。包括Model 3、Model Y在內多款電動車型號均減價，最多減幅更達到11%。以下為讀者整合Tesla減價的最新資訊。

Tesla減價｜Model 3、Model Y 香港最多減11%

據香港海關資料，加上「一換一」扣稅後價格，減價幅度最多有11.9%；上輪未有減價的入門版Model 3和Model Y，最新亦有Tesla調低售價。

以「一換一」扣稅後，減幅最大的為Tesla Model 3 Performance 型號，由440,335港元，減至387,875港元，減幅達11.91%；其次是Model Y Long Range型號，「一換一」價格亦由近46萬元起，減至40.6萬元，減幅為11.7%。