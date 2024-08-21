TVB業績｜中期虧損1.43億按年蝕少六成　電視廣播收入錄20%增長

期內，集團總收入（包括電子商貿業務分部）由港幣15.60億元輕微下跌港幣4,700萬元或3%，至港幣15.13億元，集團指，由於核心電視相關業務的收入增長被縮減電子商貿業務分部規模所導致的減幅抵銷。

TVB： myTV SUPER廣告收入升39%

期內實現正EBITDA港幣4,700萬元，較去年同期的EBITDA虧損港幣1.86億元改善港幣2.33億元，集團亦是自2019年以來，再次就上半年期間錄得正EBITDA；成本方面，集團於期內的總營運成本較去年同期下跌港幣3.05億元或16%，至港幣16.22億元。

TVB表示，香港電視廣播分部的收入於期間錄得20%增長，主要是受益於新客戶，成功吸引更多已有一段時間沒有在其平台投放廣告的藍籌金融集團及消費品牌等回頭客戶，以及合併J2台及無綫財經體育資訊台為TVB Plus頻道；中國內地業務分部的收入按年增長22%，主要是由合拍劇業務所帶動。

逐步擴大於淘寶和抖音直播活動

電子商貿業務收入，將士多平台與鄰住買合併以縮減電子商貿業務的規模，收入由港幣2.71億元減少至港幣6,800萬元，減幅為港幣2.03億元或75%，期內該分部的EBITDA虧損亦由港幣2,200萬元輕微減少至港幣2,000萬元；亦逐步擴大於淘寶和抖音的直播活動，利用無綫電視的品牌力及藝人，為內地觀眾打造全新消費購物體驗。

OTT分部方面，更多廣告商借助myTV SUPER平台廣泛覆蓋能力的優勢， 數碼廣告收入上升39%，myTV SUPER平台的每月活躍用戶人數於期間更達到200萬名，myTV Gold專貴服務的訂戶人數為193,000名，較12個月之前增加4%。