WeChat Pay港幣錢包可直接內地使用兼一律0手續費 消費額度亦提高｜電子支付

作為首家支持香港用戶在內地使用的港幣電子錢包，WeChat Pay HK自去年年底已經全面覆蓋內地所有城市數千萬商戶接受港幣付款。用戶在內地線上或線下商戶消費，當見到「微信支付」或「WeChat Pay」標誌，均可用WeChat Pay HK港幣付款，人民幣消費金額自動轉換成港元結算。

毋須綁定內地銀行卡或使用內地手機號碼 WeChat Pay HK指，扣款方面，用戶可透過香港信用卡/香港銀行戶口/餘額扣款，享有0手續費，完全毋須綁定內地銀行卡或使用內地手機號碼；港人內地消費額度方面，已實名認證用戶的單筆交易限額提高至3.8萬港元，全年累計交易限額提高至40萬港元。