WeChat Pay港幣錢包可直接內地使用兼一律0手續費　消費額度亦提高｜電子支付

作為首家支持香港用戶在內地使用的港幣電子錢包，WeChat Pay HK自去年年底已經全面覆蓋內地所有城市數千萬商戶接受港幣付款。用戶在內地線上或線下商戶消費，當見到「微信支付」或「WeChat Pay」標誌，均可用WeChat Pay HK港幣付款，人民幣消費金額自動轉換成港元結算。
毋須綁定內地銀行卡或使用內地手機號碼
WeChat Pay HK指，扣款方面，用戶可透過香港信用卡/香港銀行戶口/餘額扣款，享有0手續費，完全毋須綁定內地銀行卡或使用內地手機號碼；港人內地消費額度方面，已實名認證用戶的單筆交易限額提高至3.8萬港元，全年累計交易限額提高至40萬港元。
騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，WeChat Pay HK是第一個接入中國內地使用的境外電子錢包，隨著北上消費人次屢創新高，WeChat Pay HK港幣錢包借助微信支付人民幣錢包內地廣泛商戶網絡的優勢，無論是線上包括美團、大衆點評、拼多多、京東等平台還是線下消費場景，均能為港人帶來更輕鬆愉快的消費體驗。
使用信用卡/銀行賬戶增值餘額教學
- 步驟一：打開WeChat>「我｣>「服務｣>「餘額｣
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