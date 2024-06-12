WeWork美國脫離破產保護　任命戴德梁行高層為CEO

WeWork在 公告 中表示，John Santor在戴德梁行工作40年，是Tri-State的董事長，亦曾擔任全球首席運營官和首席整合官。John Santor對新任命表示，認識到WeWork的巨大潛力，亦對公司未來充滿信心。

WeWork此前 公布 ，行政總裁和董事David Tolley職務已在全球重組完成後辭去職務。David Tolley指，轉型重組後，WeWork的租賃服務減少一半，也擺脫數十億美元債務，並籌集約4億美元的額外股本，目前為公司長期增長及盈利做好準備。

WeWork於去年11月，根據美國《破產法》第11章，向新澤西州聯邦法院申請破產保護，申報債務近190億美元，資產約150億美元。當時公司負債規模介乎100億至500億美元（折合約781至3,909億港元）。

至於WeWork目前在香港亦有業務，地點包括於中環、上環、觀塘及銅鑼灣等地。負責香港業務WeWork大中華區公告表示，美國啟動重組流程不影響大中華地區的任何 WeWork 分支機構，指大中華區業務已自2020年9月從美國WeWork分離，現專注於在本地市場，提供高品質的彈性辦公空間和綜合商業服務，不會影響在香港、台灣和中國的營運或服務。