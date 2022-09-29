WoW Talk｜滙豐與Animoca Brands創辦人談元宇宙潛力

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如(右)指，與Animoca Brands共同創辦人兼執行主席蕭逸，暢談元宇宙的潛力及真正價值。

滙豐今年7月推出訪談節目「WoW Talk」(Wisdom of Wealth Talk)，邀請知名領袖及精英探討亞洲蓬勃的財富機遇並分享其成功之道，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如指，第二集將與Animoca Brands共同創辦人兼執行主席蕭逸，暢談元宇宙的潛力及真正價值。

據顧問公司麥肯錫(McKinsey)最近發表研究報告指，元宇宙產業規模至2030年可達至5萬億美元；業界調查發現，現時Z世代每周於元宇宙與朋友遊樂的時間逾12小時，是他們在現實世界的一倍，元宇宙經濟早已超出遊戲的界限。

Animoca Brands是一間區塊鏈遊戲開發、發行及技術投資公司，市值增長由去年中的22億美元，增至今年中的56.4億美元，升幅約為1.5倍，旗下公司亦增 至380間，並擁有超過15間子公司，包括區塊鏈遊戲The Sandbox等。

蕭逸指，開放式元宇宙讓我們現在能以前所未有方式取回互聯網的控制權。相比起Web 2.0，現在於Web 3.0的世代下可以擁有真正的數碼產權。在去中心化的虛擬世界中，可以將個體文化永久儲存在區塊鏈上，並通過Web 3.0擁有互聯網的一部分。每一位創作者的努力都可以得到公平回報，這在過往的數碼世界中是無法做到的。

蕭逸建議多了解年輕一輩

對於如何釋放元宇宙帶來的無限商機，蕭逸建議多了解年輕一輩，因元宇宙是屬於他們的世界，而他們也對元宇宙最為期待。投資開放式元宇宙需要了解其中的文化，或許能在年輕世代當中發掘答案。

伍楊玉如指，同意新世代客戶的創意和對虛擬資產的了解，將主宰未來元宇宙的服務體驗，她說在去中心化金融(DeFi)方面曾有相關經驗。在探索和發展去中心化金融過程中，意識到資訊可追溯性的力量和潛力。新世代客戶亦意識到元宇宙的價值。滙豐早前推出元宇宙基金，協助客戶尋求新經濟板塊投資機遇， 相關客戶在舊經濟或已有多年投資經驗，該行在當中的角色正是提供接觸新經濟投資機會的橋樑。