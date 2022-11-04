七人欖球賽｜南非旅客專程來港睇比賽　「黃碼」無法入場感不知所措

闊別超過3年的香港國際七人欖球賽，今日起一連3日於香港大球場復辦，下午1時半起開始入場，港鐵銅鑼灣站有橫額展示方向，沿途一帶有大批警員控制人流和交通。有旅客專程來港觀看賽事，卻因「黃碼」而被拒諸門外，無法入場，感到不知所措。

觀眾在今午1時半起可以開始入場，入場前須掃描應用程式「安心出行」，進行安檢和展示陰性快測結果，有入場觀眾在門口臨時做快測。約200多人提早半小時排隊，排頭位的居港日本人山田先生和太太，對本港後辦賽事感到興奮，因擔心下雨而提早到場。居港的英國人Jo表示，他和另外兩名友人均屬斐濟隊球迷，預料3日賽事將會很精彩，相信不論輸贏都能展示欖球堅毅和熱血的精神。談及本港在大型賽事實施防疫限制，她指理解和明白戴口罩用於保護民眾，又認為放寬在場的飲食限制有助吸引更多人進場，「畢竟我們會逗留一整天，始終需要有補給」，將與朋友喝啤酒享受賽事。