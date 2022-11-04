七人欖球賽｜南非旅客專程來港睇比賽　「黃碼」無法入場感不知所措

闊別超過3年的香港國際七人欖球賽，今日起一連3日於香港大球場復辦，下午1時半起開始入場，港鐵銅鑼灣站有橫額展示方向，沿途一帶有大批警員控制人流和交通。有旅客專程來港觀看賽事，卻因「黃碼」而被拒諸門外，無法入場，感到不知所措。
觀眾在今午1時半起可以開始入場，入場前須掃描應用程式「安心出行」，進行安檢和展示陰性快測結果，有入場觀眾在門口臨時做快測。約200多人提早半小時排隊，排頭位的居港日本人山田先生和太太，對本港後辦賽事感到興奮，因擔心下雨而提早到場。居港的英國人Jo表示，他和另外兩名友人均屬斐濟隊球迷，預料3日賽事將會很精彩，相信不論輸贏都能展示欖球堅毅和熱血的精神。談及本港在大型賽事實施防疫限制，她指理解和明白戴口罩用於保護民眾，又認為放寬在場的飲食限制有助吸引更多人進場，「畢竟我們會逗留一整天，始終需要有補給」，將與朋友喝啤酒享受賽事。
旅客：不明白「安心出行」的用途和操作
來自南非的旅客Renier昨天（3日）與3個朋友剛抵港，專程來港觀看賽事，在入口掃描應用程式「安心出行」才獲悉黃碼者不得內進，坦言感到失望。他指購票後未有任何提示，提醒遊客來港首三日不得進入指定處所，「如果我們一早知道，就會安排前幾天來港」。他指南非當地不用戴口罩，「我們已不用戴口罩，我們甚至不知道如何做快速測試，一位本地女士教我們如何做，但仍然不符合要求，仍然未獲准入場，這是令人失望，因為我們沒有任何事可做，我不准去任何地方，所以未來三天我應該去哪兒？」，又稱不明白「安心出行」的用途和操作，街上亦無免費網絡提供，形容對遊客很不方便。本身從商的他指，原本計劃周日觀賞賽事後就離港，現在獲悉不能進場有點不知所措，即使外出也不能到餐廳或景點，預料這兩三天在港的體驗將會很沉悶。
楊潤雄：3日後會改為「藍碼」便可入場
文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，持票人士可以在3日內選擇時間入場，相信明日和後日觀眾會較今日多，又指，有數名持「黃碼」的人士嘗試入場被拒，數目不算多，又指「0+3」的入境措施之下，如無確診，「黃碼」人士最多3日後會改為「藍碼」，到時就可入場。