熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
體育
2022-10-05 14:49:47

世界桌球大師賽︱傅家俊：用咗差唔多一個鐘教用安心出行

分享：

香港世界桌球大師賽在周四（6日）展開，多位外國球手已陸續抵達香港做準備。東道主球手的傅家俊，今日（5日）就在社交媒體上分享，表示花了一個小時去教幾位外國球手如何使用「安心出行」應用程式。

採取閉環管理的今次賽事，包括奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）、卓林普（Judd Trump）、希堅斯（John Higgins）、沙比（Mark Selby）及羅拔臣（Neil Robertson）等好手參與。Marco傅家俊就在Facebook上表示：「剛剛用咗差唔多一個鐘嘅時間同奧蘇，希堅斯，沙比，卓林普，解釋 "安心出行" 嘅用法！」

另外，羅拔臣亦在Twitter上帖文表示已抵達香港。他更表示很高興可以再來臨香港，又指香港是他其中一個喜愛的地方。賽會今日就表示已為賽事作最後的檢查。而明日的首個賽日，傅家俊會對沙比，而羅拔臣會對中國球手趙心童。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受