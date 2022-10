世界桌球好手奧蘇利雲(Ronnie O’Sullivan)來港參加「香港世界桌球大師賽」,亦不忘欣賞本港郊外風光。

奧蘇利雲透過跑步程序,分享今日到西貢麥理浩徑1段。全程11.7 公里的山路,僅花約1小時12分34秒完成。

他更留言指在此令人驚嘆的地方跑步,實在急不及待地想再跑一次 (Amazing run in an amazing place can’t wait to do it again some other time)。