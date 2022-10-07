世界桌球大師賽｜馬會獨家贊助賽事  國際本地球手同場競技

由香港賽馬會獨家贊助的「香港世界桌球大師賽2022」雲集世界頂尖球手、規模為歷屆之冠。賽事讓市民大眾有機會親身欣賞國際桌球巨星和本地精英球手同場競技，同時推廣桌球運動。賽事由10月6日至9日假香港體育館舉行，是馬會審批撥捐6.3億元支持政府慶祝香港特別行政區成立25周年而舉辦的多個項目之一。

賽事開幕禮於今天(7日)舉行，主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局長楊潤雄、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉，以及香港桌球總會主席羅永聰。梁卓偉表示，運動不但有益健康，亦能培養積極的生活態 度和凝聚社會。馬會一直積極支持體育發展，並非常高興能夠成為「香港世界桌球大師賽 2022」的獨家贊助機構，希望賽事能引起更多市民大眾對運動的興趣，養成健康生活的習慣。

由馬會獨家贊助、香港桌球總會主辦的「香港世界桌球大師賽2022」，獲得世界桌球總會認可，並獲康樂及文化事務署支持。一連4天的賽事，分為挑戰賽及表演賽兩部分。挑戰賽共邀得8位世界頂尖桌球好手和香港精英球手同場對壘，當中包括七屆世界桌球錦標賽冠軍、 世界排名第一的奧蘇利雲、世界排名第二的卓林普、本地桌球「一哥」傅家俊，及本地桌球 「一姐」吳安儀等。表演賽部分則由海外傑出球手與本地年輕桌球精英進行對決。有關賽事詳情可瀏覽https://www.snookermasters.hk/。

馬會一直致力支持香港體育發展，多年來透過不同途徑推廣社區和精英體育運動，並在運動中加入好玩有趣的元素和降低門檻，讓不同年齡和能力人士均可享受體育的樂趣。馬會與曼聯結成社區足球合作夥伴，並攜手推出不同社區項目。此合作今年已踏入十周年，在精英、 學校以及社區層面，促進青少年發展。另外，在推動精英體育發展方面，馬會先後撥款支持興建多項體育訓練設施及培訓計劃；亦以對等配對形式撥款1.5億港元，與政府共同成立「運動科研資助計劃」，希望透過提升運動科學設備及器材、改善運動醫學，協助香港運動員備戰未來不同賽事。過去25年，馬會與香港共同成長。時至今日，作為位居世界前列的賽馬機構，並位列全球十大慈善捐助機構，這有賴其獨特綜合營運模式，增加對社會的貢獻。香港賽馬會將秉持致力建設更美好社會的宗旨與香港同行，昨天，今天，每一天。