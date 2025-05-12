世界桌球大獎賽｜WST來季賽程出爐　明年2月3至8日續由香港主辦場地待定

「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」今年3月4至9日舉行，是啟德體育園體開幕後首項國際大賽，然而開幕日發生「清場事件」，晚上尾場比賽未完便要求觀眾離開引起不滿，文化體育及旅遊局局長羅淑佩直指「情況非常不理想」。主辦單位F-Sports Promotions Limited公司董事封歡歡及後回應時，否認「擔心超時付費」說法，強調場館「清場」是「被通知」。世界桌球總會（WPBSA）主席費格遜（Jason Ferguson）亦保證這項排名賽明年一定繼續會在香港舉辦。

WST近日更新下季的賽曆，官網顯示「世界格蘭披治桌球大獎賽2026」於2月3至8日舉行，比賽地點為香港。雖然未有其他詳情，也沒有註明場地概況，但封歡歡曾指：「如果賽事有機會再次選址香港，啟德體育園仍是我的首選，因為不想再花時間寫搭建方案。」

只容許世界排名前32位球手參加的「世界格蘭披治桌球大獎賽」由WST與F-Sports Promotions Limited主辦，雙方簽約5年，今年首次落戶香港，未來4年F-Sports有權選擇比賽地點。

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