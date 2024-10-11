世界盃外圍賽｜國足3戰全敗包尾 主帥：下周二迎印尼「真正戰鬥開始」

世界盃外圍賽｜國足主教練伊雲高域賽後強調，下場對印尼的比賽是「真正戰鬥的開始」，並認為仍有7場比賽收復失地，重申目標仍是取得小組前四晉級。(美聯社)

世界盃亞洲區外圍賽18強賽第三輪，中國男足作客1:3不敵澳洲遭遇三連敗，於C組以零分排名包尾，下周二(本月15日)將回到主場在青島迎戰印尼。國足主教練伊雲高域賽後強調，下場對印尼的比賽是「真正戰鬥的開始」，並認為仍有7場比賽收復失地，重申目標仍是取得小組前四晉級。

伊雲高域賽後表示，中國最近三場賽事都遇上亞洲一流強隊，需要有更優秀表現才可得分，認為球隊對沙特阿拉伯及澳洲已非常接近搶分。他強調仍有7場比賽，國足目標仍是以小組前四晉級，並表示：「下一場比賽跟印尼的比賽是真正戰鬥的開始，也是我們需要付出更多努力才能夠取得積極的結果。」他又指中國足球改變需要一步一步，「體能方面，如果中超的節奏更強，球員就會更有體能儲備。對方多數球員都在歐洲踢球，對抗、節奏更強，造就了硬朗的踢法。」