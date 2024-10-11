世界盃外圍賽｜國足3戰全敗包尾 主帥：下周二迎印尼「真正戰鬥開始」

世界盃亞洲區外圍賽18強賽第三輪，中國男足作客1:3不敵澳洲遭遇三連敗，於C組以零分排名包尾，下周二(本月15日)將回到主場在青島迎戰印尼。國足主教練伊雲高域賽後強調，下場對印尼的比賽是「真正戰鬥的開始」，並認為仍有7場比賽收復失地，重申目標仍是取得小組前四晉級。
伊雲高域賽後表示，中國最近三場賽事都遇上亞洲一流強隊，需要有更優秀表現才可得分，認為球隊對沙特阿拉伯及澳洲已非常接近搶分。他強調仍有7場比賽，國足目標仍是以小組前四晉級，並表示：「下一場比賽跟印尼的比賽是真正戰鬥的開始，也是我們需要付出更多努力才能夠取得積極的結果。」他又指中國足球改變需要一步一步，「體能方面，如果中超的節奏更強，球員就會更有體能儲備。對方多數球員都在歐洲踢球，對抗、節奏更強，造就了硬朗的踢法。」
印尼歸化荷蘭球員加強實力 開局三連和
印尼曾經是荷蘭殖民地，當地足總近年尋找在荷蘭球壇擁有印尼血統的球員，成功歸化多人短時間加強實力，大軍名單目前近半隊球員都是在歐洲聯賽落班的荷蘭出生球員，可以排出一個全入籍兵正選陣容，18強賽鬥沙特、澳洲及巴林都取得和波，戰力不容小覷。
范志毅直言沒能力踢18強 「靠新加坡門將才晉級」
中國名宿范志毅賽後更直言，國足本身沒能力踢18強，只是得益於上階段新加坡門將辛尼「間接助攻」才驚險晉級，「我們進18強賽是靠新加坡守門員，是靠人家高接抵擋幫我們進的，其實我們本身並沒能力踢這種比賽。18強賽是我們能踢到的最高級別的國際比賽，所以國足踢不過別人很正常」。當時在36強賽最後一輪，國足以0:1負南韓，如果泰國以3球以上優勢戰勝新加坡，將力壓國足晉級。惟新加坡卻最終以1:3負泰國，令國足「出生天」，辛尼做出了11次撲救，被內地網民視為國足晉級功臣，更有人以支付寶「過數」獎勵。