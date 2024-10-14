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體育
2024-10-14 12:32:00

世界盃外圍賽｜中國迎印尼武磊或紮住踢 對手13名歸化兵(附直播連結)

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世界盃外圍賽｜中國迎印尼武磊或紮住踢 對手13名歸化兵。（美聯社資料圖片）

世界盃外圍賽｜中國迎印尼武磊或紮住踢 對手13名歸化兵。（美聯社資料圖片）

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世界盃外圍賽的亞洲區第3圈C組，中國足球隊（國足）3連敗後，將在周二（10月15日）晚上8時，主場於青島迎戰有多歸化兵的印尼足球隊。國足出線機會渺茫下沒有退路徵召武磊帶傷搏殺，力求在第3圈開齋。

世界盃外圍賽｜費南多因傷退隊，中國補選武磊。（美聯社資料圖片） 世界盃外圍賽｜中國隊在分組賽3連敗，主場對印尼沒有退路。（美聯社資料圖片）

中國1957年曾不敵印尼

中國足球隊（國足）在世界盃外圍賽的亞洲區第3圈C組首仗以0︰7負慘日本，去仗主場多踢一人下以1︰2反負沙特阿拉伯，連同以1︰3負澳洲已3連敗，在第3圈C組3戰0分居榜末。去仗對澳洲入球的謝文能與李磊、費南多因傷退隊，阿蘭、武磊及曹永競篩獲補選。當中曾外流西甲愛斯賓奴的武磊打了兩支止痛針「紮住踢」歸隊。世界排名91的中國足球隊教練伊雲高域（Branko Ivankovic）急需勝仗重整士氣，有消息指今場轉陣踢4-4-2菱形，韋世豪將出任進攻中場。

中國歷來14次與印尼對賽，以9勝3和1負佔優，不過眾將都知道要避免自1957年後67年對賽不敗，要打醒十二分精神。中場李源一指世界排名不反映實力︰「印尼歸化很多效力歐洲聯賽的球員，節奏很快。陣容上看，印尼隊很有實力，並不比之前對賽的3隊差。」
 

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印尼的史杜域（Rafael Struick）、奧拉特文高恩（Ragnar Oratmangoen）都在荷蘭出世。（路透社） 印尼足球隊隊長艾迪斯（Jay Idzes）效力意甲威尼斯。 印尼足球隊多名歸化兵都有荷蘭血統。（路透社）

印尼歸化兵見效 3場不敗

印尼足球隊世界排名只有129名，但近年有13名歸化兵，大部份都有荷蘭血統，包括川迪中堅希謝斯（Mees Hilgers）、烏德勒支中場真拿（Ivar Jenner）、施禾利中場伊斯安奴雷恩達斯（Eliano Reijnders）等，今次分組賽先後賽和巴林、沙特阿拉伯及澳洲，可見歸化兵的力量。

中國對印尼直播連結（周二20:00開賽）
 

世界盃外圍賽｜中國在第3圈C組暫列榜末。（wiki）

世界盃外圍賽｜中國在第3圈C組暫列榜末。（wiki）

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