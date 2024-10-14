世界盃外圍賽的亞洲區第3圈C組，中國足球隊（國足）3連敗後，將在周二（10月15日）晚上8時，主場於青島迎戰有多歸化兵的印尼足球隊。國足出線機會渺茫下沒有退路徵召武磊帶傷搏殺，力求在第3圈開齋。

中國1957年曾不敵印尼

中國足球隊（國足）在世界盃外圍賽的亞洲區第3圈C組首仗以0︰7負慘日本，去仗主場多踢一人下以1︰2反負沙特阿拉伯，連同以1︰3負澳洲已3連敗，在第3圈C組3戰0分居榜末。去仗對澳洲入球的謝文能與李磊、費南多因傷退隊，阿蘭、武磊及曹永競篩獲補選。當中曾外流西甲愛斯賓奴的武磊打了兩支止痛針「紮住踢」歸隊。世界排名91的中國足球隊教練伊雲高域（Branko Ivankovic）急需勝仗重整士氣，有消息指今場轉陣踢4-4-2菱形，韋世豪將出任進攻中場。

中國歷來14次與印尼對賽，以9勝3和1負佔優，不過眾將都知道要避免自1957年後67年對賽不敗，要打醒十二分精神。中場李源一指世界排名不反映實力︰「印尼歸化很多效力歐洲聯賽的球員，節奏很快。陣容上看，印尼隊很有實力，並不比之前對賽的3隊差。」

