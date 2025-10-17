世界盃外圍賽｜意大利領隊加度素：出唔到線就有咁遠搬咁遠

世界盃外圍賽，歐洲區的出線隊伍仍需要等到下月才明朗。不過在I組，意大利仍落後挪威3分，兩隊可能要到下月最後一場分組決定出線資格，而意大利雖然仍有機會以次名身份在附加賽爭奪出線資格，對於已連續2屆缺席世界盃，意大利主帥的加度素（Gennaro Gattuso）表明，出線世界盃是自己的承諾，若然未能達標自己會搬到遠離意大利。

4屆世界盃冠軍的意大利，自2014年的決賽周以後，連續兩屆未能打入世界盃決賽周，在2006年意大利最後一次舉起大力神盃時仍是意軍球員的加度素，在球隊擊敗以色列，確保最少有附加賽資格後表示：「我會保證我將帶領達成目標，否則我會離開，遠離意大利生活。我其實已經住得夠遠（他現居於西班牙馬貝拉），我會搬到更遠。結果就是這裡，我會留意着的。」