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體育
2024-06-11 12:01:16

世界盃外圍賽｜香港隊分組最後作客土庫曼爭首捷　中國戰南韓輸波隨時出局

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盧斯爾與艾里奧出席賽前的記者會。(香港足總圖片)

盧斯爾與艾里奧出席賽前的記者會。(香港足總圖片)

世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，將會在今日（11日）落幕，其中香港隊會作客土庫曼爭取首勝，以避免墊底出局。至於中國隊會作客南韓，爭取出線資格，中國隊在今仗若然落敗，將有機會被淘汰。

在之前5場僅得1分，香港與土庫曼早已確定無法晉級第3圈的比賽，然而港隊在後安達臣時代，仍然在主場以2:4不敵伊朗，當中香港隊攻入亞洲「二哥」兩球令球迷也眼前一亮，今次作客土庫曼，暫代主帥的盧斯爾在記者會上表示，今場目標是要爭取3分。在賽前的記者會，盧斯爾被當地媒體質疑對港隊的了解，不過他表示，自己在足總已工作了3年，過去僅擔任助教，但是與球員本身有相當的了解，而球員也很清楚他。他表示自己也很清晰安達臣的戰術要求，上次在香港雖然與土庫曼打成2:2，但港隊是有能力攻入多球，他指很清楚土庫曼的反擊能力，也有富經驗的球員，不過相信港隊仍是有能力在客場取勝。

港隊前鋒的史堤芬彭利拿在土庫曼進行最後備戰。(香港足總圖片) 羅梓駿隨港隊進行最後備戰。(香港足總圖片) 港隊在土庫曼進行最後備戰。(香港足總圖片) 港隊祖連奴在土庫曼進行最後備戰。(香港足總圖片)

南韓矢言爭最後勝利

至於國足就仍要在C組爭取出線，在作客首爾的這場比賽，對南韓來說爭取勝利可以為球隊取得首名的出線資格，南韓隊主帥金度勛在賽前表明會如在新加坡一樣爭取勝利，以確保在18強賽事上獲得種子資格。對於國足來說落敗將面對出局的風險，由於目前中國隊與泰國相差3分，如泰國在最後一輪能贏上新加坡3球或以上，中國隊落敗就會因為同分而得失球差被泰國淘汰，因此國足今場目標是最少守住1分。泰國隊上仗末段被中國追平，而新加坡上次在主場吞南韓7蛋，今場作客曼谷想守住後防肯定不易。

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中國隊為世界盃外圍賽作客南韓備戰。(新華社) 中國隊為世界盃外圍賽作客南韓備戰。(新華社)
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