世界盃亞洲區外圍賽的次圈分組賽，將會在今日（11日）落幕，其中香港隊會作客土庫曼爭取首勝，以避免墊底出局。至於中國隊會作客南韓，爭取出線資格，中國隊在今仗若然落敗，將有機會被淘汰。

在之前5場僅得1分，香港與土庫曼早已確定無法晉級第3圈的比賽，然而港隊在後安達臣時代，仍然在主場以2:4不敵伊朗，當中香港隊攻入亞洲「二哥」兩球令球迷也眼前一亮，今次作客土庫曼，暫代主帥的盧斯爾在記者會上表示，今場目標是要爭取3分。在賽前的記者會，盧斯爾被當地媒體質疑對港隊的了解，不過他表示，自己在足總已工作了3年，過去僅擔任助教，但是與球員本身有相當的了解，而球員也很清楚他。他表示自己也很清晰安達臣的戰術要求，上次在香港雖然與土庫曼打成2:2，但港隊是有能力攻入多球，他指很清楚土庫曼的反擊能力，也有富經驗的球員，不過相信港隊仍是有能力在客場取勝。