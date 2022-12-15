世界盃殺入決賽｜望奪盃創紀錄加冕球王 美斯：有足夠力量

35歲的美斯準決賽先攻入一記12碼打開缺口，下半場尾段仍以跑不完的氣力、超凡個人技術，壓過克羅地亞新星中堅加維度，底線窄位傳中交年輕拍檔、祖利安艾華利斯「埋齋」兼梅開二度，個人全場錄得1入球1助攻，助阿根廷3比0大炒克羅地亞，第6度打入決賽兼力爭第3次封王世盃。

就像1986年的馬勒當拿、2002年的朗拿度，如果美斯周日決賽的國家隊「最後一戰」，成功帶領阿根廷贏波，捧走大力神獎盃，不但「登基」加冕成「真球王」，更有力盡破各大紀錄。

5屆入11球超越巴迪斯圖達

第5屆出戰世盃的美斯，今屆獨佔5入球3助攻，今場上陣令他平了德國名宿馬圖斯在賽事上陣25場的紀錄；入波又令他超越「前輩」巴迪斯圖達，以11球成為阿根廷決賽周入球王。不單如此，還刷新一籮紀錄，包括世盃最老球員一屆入5球、自1966年後，第一位4次單場錄得入球兼助攻(2006年1次、2022年3次)、唯一5屆世盃皆錄得助攻球員及唯一阿根廷球員在3場淘汰賽皆有士哥等等。決賽之日，個人更可力爭世盃金靴獎及金球獎。

美斯賽後大讚球隊充滿智慧，適時捱打、施壓及找尋破敵方法，並說：「我樂在其中，感覺良好，有足夠力量迎接每一場比賽，並高興有能力助球隊願望成真。」阿根廷正力爭1986年球王馬勒當拿成功領軍封王後，首個世盃冠軍；而除世盃外，贏盡個人及球會級榮譽的美斯，賽後再次強調決賽是他國際賽生涯最後一戰，並說：「能這樣結束，是最好的。」

莫迪歷望美斯奪盃

至於阿根廷教練史卡朗尼，賽後含淚激動擁抱美斯，他說：「美斯毫無疑問是最佳，每次落場都能大大激勵隊友，實在已無話可說，跟他並肩作戰是無上光榮。」對手克羅地亞中場靈魂莫迪歷，亦向美斯送上祝福：「希望他捧走世盃，他是史上最佳，實至名歸。」

前英格蘭射手、現為球評家的舒利亞認為，馬勒當拿或美斯是阿根廷最偉大球王的爭論，或在決賽後結束，「我們都會說，如美斯贏得世盃，(球王)將會是他。」