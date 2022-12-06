世界盃爭入8強｜葡萄牙襲瑞士 C朗力爭入球紀錄

力爭追平「黑豹」尤西比奧世界盃入球紀錄的基斯坦奴朗拿度(C朗)，今晚在16強壓軸大戰迎擊瑞士(7/12 03:00)，兼是16強唯一全歐洲對戰戲碼，激戰可期，雙方均力爭突破近屆「高位」。
葡萄牙自從06年取得第4名後，近3屆頂多16強便止步，包括上屆淘汰賽即被烏拉圭踢走；瑞士走勢相若，對上4屆最多打入16強，上屆則被瑞典淘汰。葡軍雖然分組賽尾輪1比2受挫南韓，但仍以首名出線，老帥費蘭度山度士4度領軍踢足球大賽，全部成功在分組賽突圍。
更令老帥欣慰是波圖中場奧達維奧艾美臣，首戰擔正弄傷大腿後，今場可候命上陣；在操練中弄傷3條肋骨的中堅丹尼路彭利拿正加緊療傷，39歲的中堅比比今場仍會跟魯賓戴亞斯扼守中路，箝制今屆已入2球的瑞士前鋒比列安保路。上仗下半場中段被換走的C朗，仍力爭入世盃第9球，以追平該國名宿尤西比奧在1966年創出的世盃決賽周的國家紀錄，C朗的最好幫手，自然是上仗被收起、今屆已交2入球2助攻的般奴費南迪斯。
奇兵沙基利3屆有波入
葡軍有C朗，瑞士有31歲的梳頓沙基利，後者上仗鬥塞爾維亞先開紀錄，成為該國史上首位連續3屆決賽周皆有入球的猛將；加上前鋒比列安保路腳風頗順，教練耶堅今場仍會排出「4-2-3-1」陣式，不過上仗因病避戰的正選門將恩尼森馬、中堅尼高艾維迪兩位慕遜加柏球員，仍要爭取病愈趕及復出。
兩軍是老對手，今夏歐國聯交手靠主場各勝一仗；對賽戰績接近之餘，原來總計對上7次碰頭，未有和波，領先一方最終贏波之餘，更6次令對手一球不入，今場甫開賽，大家即要打醒十二分精神。