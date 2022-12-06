世界盃爭入8強｜葡萄牙襲瑞士 C朗力爭入球紀錄

葡萄牙自從06年取得第4名後，近3屆頂多16強便止步，包括上屆淘汰賽即被烏拉圭踢走；瑞士走勢相若，對上4屆最多打入16強，上屆則被瑞典淘汰。葡軍雖然分組賽尾輪1比2受挫南韓，但仍以首名出線，老帥費蘭度山度士4度領軍踢足球大賽，全部成功在分組賽突圍。

更令老帥欣慰是波圖中場奧達維奧艾美臣，首戰擔正弄傷大腿後，今場可候命上陣；在操練中弄傷3條肋骨的中堅丹尼路彭利拿正加緊療傷，39歲的中堅比比今場仍會跟魯賓戴亞斯扼守中路，箝制今屆已入2球的瑞士前鋒比列安保路。上仗下半場中段被換走的C朗，仍力爭入世盃第9球，以追平該國名宿尤西比奧在1966年創出的世盃決賽周的國家紀錄，C朗的最好幫手，自然是上仗被收起、今屆已交2入球2助攻的般奴費南迪斯。