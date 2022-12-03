世界盃｜內地網紅仿效C朗20年飲食餐單 食後喪失吞嚥能力

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）爭取於個人最後一屆世界盃捧盃，其葡萄牙亦順利晉級16強。這名超級球星向來球技出眾，而為了保持良好表現，C朗對飲食有嚴格要求，才可以令他長期保持身體脂肪率7%，肌肉比例更佔高達50%。早前便有內地網紅戴馬力嘗試模仿C朗持續1天6餐的飲食習慣，結果竟表示喪失了吞嚥能力。

C朗拿度的飲食習慣一直是流量密碼，他過去20年都進食高碳水化合物、高蛋白、低脂肪的食物，並長年保持超人般的7%體脂。內地健身網紅戴馬力好奇跟隨C朗的飲食餐單會有甚麼感覺，於是仿傚其一天6餐的餐單，當中最「豐富」一餐卡路里亦只得845。

戴馬力在挑戰餐單途中，已開始吃不下去，並表示「喪失了吞嚥能力」，露出一副垂頭喪氣的模樣。對於C朗第三餐最豐富的已經是吞拿魚三文治，戴馬力笑言「C朗沒什麼好羨慕，億萬富翁吃得這麼便宜，我也吃得起。」事後反問網友：「給你1億人民幣（折約1.09億港元），這樣吃20年你願意嗎？」結果他吃到懷疑人生兼認輸，深深明白到Ｃ朗的成功絕非偶然，單是極端自律已非常人能及，十分佩服對方。

C朗的前私人大廚巴朗尼曾表示，C朗維持健美身材的秘訣是「靠食沙律（salad），而非靠豐厚薪水（salary）」。他表示指，C朗餐單的食材以高蛋白質食物為主，並會將糖、碳水化合物及脂肪份量減至最低。這有助增強修復肌肉，減緩年齡老化。