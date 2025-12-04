世界盃｜奧尼爾等美國體育明星出席　周五決賽周抽籤

2026年世界盃決賽周的分組賽抽籤，將在美國時間星期五（5日）在華盛頓的甘迺迪中心舉行。國際足協（FIFA）在周三（3日）公布出席的嘉賓名單，當中包括美式足球傳奇的巴迪（Tom Brady）及籃球名將的奧尼爾（Shaquille O'Neal）將會出席。

世界盃外圍賽僅餘下歐洲區的4個附加賽及跨區附加賽的2個席位懸而未決，不過在明年3月就會塵埃落定。而FIFA提前在12月先進行抽籤。在周三公布的嘉賓，除了巴迪及奧尼爾，還有前英格蘭及曼聯名將里奧費甸南（Rio Ferdinand），棒球紐約洋基的艾朗祖迪治（Aaron Judge），還有冰上曲棍球的格雷茨基（Wayne Gretzky），他們將會在抽籤儀式擔當抽籤的嘉賓。作為英冠球隊伯明翰班主之一的巴迪就表示：「能參與世界盃決賽周的抽籤是無上的光榮。這世界舞台是所有運動員都夢寐以求的。」