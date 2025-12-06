世界盃｜法國麥巴比分組遇上挪威夏蘭特　衞冕阿根廷與西班牙抽好籤

明年北美世界盃決賽周在香港時間的周末（6日）凌晨完成了抽籤，其中英格蘭、荷蘭及法國都處於困難的分組，英軍將面對克羅地亞及加納，而荷蘭更要與日本、突尼西亞以及可能在附加賽出線的土耳其。法國更要面對挪威及塞內加厭。至於衞冕的阿根廷，首戰遇上非洲的阿爾及利亞。

世界盃分組賽的抽籤在美國周五（5日）的中午舉行，在之前國際足協（FIFA）向美國總統特朗普（Donald Trump）頒發首個和平獎，表揚他為國際和平的貢獻。而在之後的抽籤，多位美國體育明星，包括NBA名將「巨無霸」奧尼爾（Shaquille O'Neal）、棒球的艾朗祖迪治（Aaron Judge）、美式足球的巴迪（Tom Brady）以及冰上曲棍球的格雷茨基（Wayne Gretzky）作為抽籤嘉賓。由於還有4支的歐洲區附加賽及2支的跨區附加賽隊伍未定，故抽籤需要考慮到各組每個洲分除歐洲外僅得1隊。而墨西哥、加拿大及美國3個主辦國早已設定在A、B及D組，讓球隊以主場作為揭幕戰，並由3國領導人，美國的特朗普，加拿大總理卡尼（Mark Carney）及墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）先象徵式抽籤。