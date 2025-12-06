世界盃｜法國麥巴比分組遇上挪威夏蘭特　衞冕阿根廷與西班牙抽好籤

明年北美世界盃決賽周在香港時間的周末（6日）凌晨完成了抽籤，其中英格蘭、荷蘭及法國都處於困難的分組，英軍將面對克羅地亞及加納，而荷蘭更要與日本、突尼西亞以及可能在附加賽出線的土耳其。法國更要面對挪威及塞內加厭。至於衞冕的阿根廷，首戰遇上非洲的阿爾及利亞。
世界盃分組賽的抽籤在美國周五（5日）的中午舉行，在之前國際足協（FIFA）向美國總統特朗普（Donald Trump）頒發首個和平獎，表揚他為國際和平的貢獻。而在之後的抽籤，多位美國體育明星，包括NBA名將「巨無霸」奧尼爾（Shaquille O'Neal）、棒球的艾朗祖迪治（Aaron Judge）、美式足球的巴迪（Tom Brady）以及冰上曲棍球的格雷茨基（Wayne Gretzky）作為抽籤嘉賓。由於還有4支的歐洲區附加賽及2支的跨區附加賽隊伍未定，故抽籤需要考慮到各組每個洲分除歐洲外僅得1隊。而墨西哥、加拿大及美國3個主辦國早已設定在A、B及D組，讓球隊以主場作為揭幕戰，並由3國領導人，美國的特朗普，加拿大總理卡尼（Mark Carney）及墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）先象徵式抽籤。
今屆決賽48支球隊分為12隊進行單循環分組賽，小組前2名球隊及8支最佳成績第3名都可以晉身32強，因此即使在死亡之組也有很大晉級機會。在之後的抽籤，衞冕的阿根廷被抽入J組，由於賽事設定頭2種子的阿根廷及西班牙首名出線不會在決賽前碰頭，因此在西班牙編入H組後，阿根廷就順延一組。而阿根廷的分組對手有阿爾及利亞、奧地利及約旦。至於西班牙的H組對手包括新丁的佛德角、沙特阿拉伯及烏拉圭，出線難度不高。
英格蘭首戰要打克羅地亞
至於2屆冠軍法國隊可能處於死亡之組，因為同組既有重返世界盃決賽周，擁有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的挪威，前法國殖民地的塞內加爾，還有距區附加賽的玻利維亞、蘇里南或伊拉克。英格蘭方面也不好應付，他們與歐洲的克羅地亞同列L組，還有非洲的加納及中美洲的巴拿馬。亞洲球隊中，日本處於困難的分組，因為他們與荷蘭及突尼西亞同組，還有歐洲區附加賽B路線的土耳其、羅馬尼亞、斯洛伐克或科索沃。南韓就與東道主之一的墨西哥、南非以及歐洲區D路線的丹麥、北馬其頓、捷克或愛爾蘭對上。賽程雖然要再等一日確定，不過可以肯定是種子球隊首戰要對排入第2的隊伍，意味首輪比賽英格蘭就對克羅地亞、巴西對摩洛哥，日本對荷蘭及法國要鬥塞內加爾。
世界盃決賽周分組：
A組：墨西哥、南非、南韓、歐洲附D
B組：加拿大、歐洲附A、卡塔爾、瑞士
C組：巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭
D組：美國、巴拉圭、澳洲、歐洲附C
E組：德國、庫拉索、科特迪瓦、厄瓜多爾
F組：荷蘭、日本、歐洲附B、突尼西亞
G組：比利時、埃及、伊朗、新西蘭
H組：西班牙、佛德角、沙特阿拉伯、烏拉圭
I組：法國、塞內加爾、跨區附2、挪威
J組：阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦
K組：葡萄牙、跨區附1、烏茲別克、哥倫比亞
L組：英格蘭、克羅地亞、加納、巴拿馬
附加賽隊伍：
歐洲區附加賽A：威爾斯／波斯尼亞／意大利／北愛爾蘭
歐洲區附加賽B：烏克蘭／瑞典／波蘭／阿爾巴尼亞
歐洲區附加賽C：土耳其／羅馬尼亞／斯洛伐克／科索沃
歐洲區附加賽D：丹麥／北馬其頓／捷克／愛爾蘭
跨區附加賽1：新喀利多尼亞／牙買加／剛果民主共和國
跨區附加賽2：玻利維亞／蘇里南／伊拉克