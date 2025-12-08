世界盃｜13個開賽時間真係記得到？三藩市灣區球迷不滿戲碼弱

明年世界盃決賽周的抽籤在周五（5日）完成後，周末亦進行了賽程的公布。對於球迷來說，明年可能需要花點時間記着開賽時間，因為明年賽事在3個國家分3個時區舉行，合共有13個不同的開賽時間。而在比賽場地公布後，美國西岸三藩市及聖荷西的灣區球迷就最不滿，因為在當地進行的多場分組賽，球隊都不算具叫座力。

世界盃的分組在周五完成，國際足協（FIFA）在翌日公布了賽程。首場的揭幕戰是主辦國之一的墨西哥對南非，將在當地時間的6月11日下午1時展開，即香港時間6月12日的凌晨3時。由於明年的比賽在北美洲16個城市舉行，當中包括4個時區，因此比賽時間也在各個時區有所不同。當中主要比賽時間集中在香港時間4時舉行，有19場的比賽，而最早的比賽在香港時間凌晨12時，最遲的比賽在香港時間的中午進行，包括澳洲及日本的比賽。決賽就會在香港時間的7月20日凌晨3時，在美國紐約上演。FIFA表示，比賽的時間已考慮到球員及球迷的福祉，並讓盡可能多的世界各地球迷，都能夠跨越不同時區關注他們的球隊。