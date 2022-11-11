世界盃2022︱比利時黃金一代第3度衝擊冠軍　C朗再領葡萄牙創歷史

比利時的黃金一代已來到退役之齡，而這支「歐洲紅魔」今次已是這批球員第3度衝擊世界盃決賽周，在奇雲迪布尼（Kevin de Bruyne）帶領下，比利時要突破上屆四強的成績。而葡萄牙的球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）將第4次出戰世界盃，他當然希望繼續改寫自己國際賽的入球紀錄，同時為葡萄牙首奪世界盃。

比利時在周四（10日）公布26人決賽周名單，當中黃金一代的維頓漢（Jan Vertonghen）、艾達韋列特（Toby Alderweireld）、梅頓斯（Dries Mertens）及韋素（Axel Witsel）已是第3次出戰世盃，不過他們當中最年輕都已屆33歲，能否再戰一屆已經成疑。另外，今季從車路士外借國際米蘭的前鋒盧卡古（Romelu Lukaku）亦在名單，但他今季因傷為國米僅上陣5次。

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比利時上屆打入四強，但不敵法國而未能再進一步，今屆他們與加拿大、摩洛哥及克羅地亞同組，首戰於11月23日對加拿大。