【世界盃2022｜球員名單】一文睇清32隊決賽周大軍名單（不斷更新）

A組名單 卡塔爾選國內兵出擊 卡塔爾26人大軍名單以效力國內球會的球員組成，其中隊史射手、85場攻入45球的艾莫伊斯阿里將會領軍為東道主爭取入球。教練菲力山齊士更曾帶領這支球隊於2019年在亞洲盃決賽擊敗日本贏得冠軍。 卡塔爾26人大軍名單： 門將：艾舒比、巴斯咸、尤素夫哈辛 後衛：阿巴卡廉哈辛、卡孝希、羅羅、伊斯美爾穆罕默德、艾拉維、泰歷沙曼、穆沙比基、達荷默阿默特、謝森加巴 中場：巴迪亞夫、夏譚、阿沙達拉、馬迪布、沙林艾哈利、穆罕默德華特、泰歷克 前鋒：艾希杜斯、艾卡林阿法夫、艾莫伊斯阿里、穆罕默德蒙達利、艾拉爾甸、卡希德蒙尼亞、艾夏拉美

荷蘭選39歲門將首戰世界盃 荷蘭亦大軍名單當中，巴塞隆拿前鋒迪比（Memphis Depay）雖然有傷仍獲入選，而19歲的沙維西蒙斯（Xavi Simons）雖然從未為荷蘭披甲，但因為在本地聯賽的表現而獲得徵召。網民最多討論便是阿積士的39歲門將柏斯維亞（Remko Pasveer）首次出戰世界盃。 荷蘭26人大軍名單： 門將：比積路（飛燕諾）、諾柏特（海倫芬）、柏斯維亞（阿積士） 後衛：尼敦阿基（曼城）、戴利白蘭特（阿積士）、華基爾雲迪積克（利物浦）、杜費斯（國際米蘭）、謝利美費林邦（利華古遜）、馬菲斯迪歷特（拜仁慕尼黑）、杜維爾馬拉西亞（曼聯）、添巴（阿積士）、迪維積（國際米蘭） 中場：貝侯斯（阿積士）、法蘭基迪莊（巴塞隆拿）、卡拉臣（阿積士）、古普美拿斯（阿特蘭大）、迪魯恩（阿特蘭大）、沙維西蒙斯（PSV燕豪芬）、堅尼夫泰萊（阿積士） 前鋒：貝雲積（阿積士）、迪比（巴塞隆拿）、加普（PSV燕豪芬）、雲遜贊臣（安特惠普）、盧克迪莊（PSV燕豪芬）、路亞蘭治（布魯日）、韋格賀斯（比錫達斯）

塞內加爾選文尼搏一搏 雖然沙迪奧文尼仍未傷癒，但塞內加爾領隊施斯依然選入文尼，希望可以創造奇蹟。 塞內加爾26人名單： 門將：艾度亞文迪、艾費特高美斯、辛尼迪安 後衛：高列巴尼、沙巴利、艾度迪亞路、波路托尼、阿布施斯、伊斯美積及斯、科莫斯文迪 中場：伊祖沙古爾、高耶迪、卡賓迪亞達、南柏斯文迪、柏比古爾、馬達沙亞、穆斯達巴拿美、馬馬度尼戴耶、柏夫施斯 前鋒：沙迪奧文尼、伊斯美拿沙亞、迪希路、保拿爾迪亞、班巴戴治、伊利文尼戴耶、尼高拉斯積臣 厄瓜多爾

B組名單

英格蘭選麥迪臣棄意甲兵 英格蘭主帥修夫基發表的26名成員中，較意外是効力李斯特城的中場占士麥迪臣有入選，而剛告傷愈的基爾獲加及今季甚少上陣的加雲菲臘斯亦同樣入選。不過於意大利搵食的羅馬前鋒譚美阿巴謙（Tammy Abraham）及AC米蘭中堅湯姆利便未入圍大軍名單。 英格蘭26人大軍名單： 門將：比克福特（愛華頓）、蘭斯達爾（阿仙奴）、尼克普比（紐卡素） 後衛：捷比亞（紐卡素）、史東斯（曼城）、基爾獲加（曼城）、勞基梳爾（曼聯）、哈利馬古尼（曼聯）、賓韋特（阿仙奴）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、艾歷迪亞（熱刺）、高亞迪（愛華頓） 中場：干拿加歷查（車路士）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）、加雲菲臘斯（曼城）、佐敦軒達臣（利物浦）、美臣蒙特（車路士）、祖迪比寧咸（多蒙特）、占士麥迪臣（李斯特城）、哥林威爾遜（紐卡素） 前鋒：哈利卡尼（熱刺）、史達寧（車路士）、菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（曼城）、布卡約沙卡（阿仙奴）、拉舒福特（曼聯）

威爾斯64年來首踢世界盃 至於64年來首次重返世界盃決賽周的威爾斯，將由剛為FC洛杉磯奪得美職總冠軍的加利夫巴利（Gareth Bale）繼續擔任隊長，而效力史雲斯的祖阿倫（Joe Allen）雖然有傷，但仍然獲選入伍。威爾斯今屆與英格蘭、伊朗及美國同組，威爾斯首仗將與美國在11月21日對賽。 威爾斯26人名單： 門將：利華高域（薩格勒布戴拿模）、伊禾錫（奧斯積克）、伊禾加碧（馬德里體育會） 後衛：維達（AEK雅典）、洛夫雲（辛尼特）、波拿巴列錫（格拉斯哥流浪）、祖蘭奴域（些路迪）、加華迪奧（RB萊比錫）、波拿蘇沙（史特加）、史坦尼錫（拜仁慕尼黑）、艾歷（薩斯索羅）、蘇達路（薩格勒布戴拿模） 中場：艾朗藍斯（尼斯）、祖阿倫（史雲斯）、哈利威爾遜（富咸）、莊拿芬威廉斯（史雲頓）、祖摩利（樸茨茅夫）、馬菲史密夫（米爾頓凱恩斯）、利域特（登地聯）、魯賓高韋爾（卡迪夫城）、蘇巴湯馬士（哈德斯菲爾德） 前鋒：加利夫巴利（FC洛杉磯）、丹尼爾占士（富咸）、基化摩亞（般尼茅夫）、比蘭莊臣（諾定咸森林）、馬克夏里斯（卡迪夫城）

美國靠晒「美國隊長」普列錫 與英格蘭及威爾斯同組的美國，大軍名單中有效力車路士的基斯甸普列錫（Christian Pulisic）、祖雲達斯的韋斯頓麥堅尼（Weston McKennie）與AC米蘭的守將達斯（Sergino Dest）將是最受關注的球員。而前世界足球先生、利比亞總統韋亞（George Weah），其子添姆菲韋亞（Timothy Weah）亦有入選。 美國26人名單： 門將：馬特端拿（阿仙奴）、桑莊臣（紐約城）、艾芬賀華夫（盧頓） 後衛：耶迪連（國際邁亞密）、添列姆（富咸）、獲加森馬文（拿舒維爾）、艾朗朗治（紐約紅牛）、安東尼爾羅賓遜（富咸）、達斯（AC米蘭）、沙基摩亞（拿舒維爾）、卡達域卡斯（些路迪）、約瑟史哥利（蒙遜加柏） 中場：基連阿哥斯達（FC洛杉磯）、韋斯頓麥堅尼（祖雲達斯）、泰拿阿當斯（列斯聯）、基斯甸路爾丹（西雅圖海灣者）、班頓艾朗臣（列斯聯）、尤路斯穆沙（華倫西亞）、迪拉托尼（切爾達） 前鋒：基斯甸普列錫（車路士）、佐敦摩利斯（西雅圖海灣者）、添姆菲韋亞（里爾）、沙根特（諾域治）、捷西斯費拉拿（FC達拉斯）、基奧雲尼雷拿（多蒙特）、夏治胡禮（安塔利亞） 伊朗

C組名單

阿根廷有戴巴拿傷癒復出 阿根廷3線主力都可出戰世界盃，其中較早前受傷的保羅戴巴拿亦已復出，球隊近乎「夫添」出賽。 阿根廷26人大軍名單： 門將：達米安馬天尼斯（阿士東維拉）、法蘭高艾馬尼（河床）、魯利（維拉利爾） 後衛：祖安科夫（維拉利爾）、達利亞費高（里昂）、蒙迪爾（西維爾）、謝文比薛拿（貝迪斯）、馬高斯阿古拿（西維爾）、基斯甸羅美路（熱刺）、奧達文迪（賓菲加）、利辛度馬天尼斯（曼聯）、摩連拿（馬德里體育會） 中場：里安度柏利迪斯（祖雲達斯）、迪保羅（馬德里體育會）、安素費南迪斯（賓菲加）、艾真度高美斯（西維爾）、古度洛迪古斯（貝迪斯）、柏拉斯奧斯（利華古遜）、阿歷斯麥亞里士打（白禮頓） 前鋒：祖利安艾華利斯（曼城）、美斯（巴黎聖日耳門）、迪馬利亞（祖雲達斯）、尼高拉斯干沙利斯（費倫天拿）、安祖哥利亞（馬德里體育會）、保羅戴巴拿（羅馬）、拿達路馬天尼斯（國際米蘭）

波蘭老中青三線齊腳 波蘭今屆人腳十分齊全，後防施捷斯尼、基歷克等人已合作多年，中場施連斯基大熟大勇，前線利雲杜夫斯基和米利克又是有實力的球員，今屆世界盃又有20歲新星沙羅斯基冒起，老中青亦有人才出現。 波蘭26人大軍名單： 門將：達高禾斯基（史柏斯亞）、史高盧比斯基（博洛尼亞）、施捷斯尼（祖雲達斯） 後衛：碧拿歷克（阿士東維拉）、比列薩尼斯基（森多利亞）、馬迪卡殊（阿士東維拉）、基歷克（賓尼雲圖）、羅拔甘尼（奧格斯堡）、查迪斯祖斯（歷基亞）、基維安（史柏斯亞）、韋迪斯卡（克萊蒙特）、沙羅斯基（羅馬） 中場：基斯甸比歷（伯明翰）、比森法蘭高斯基（朗斯）、哥錫斯基（沙斯辛）、甘明斯基（禾夫斯堡）、高祖域克（艾沙比）、史高拉斯（列治普斯納）、達米安施捷文斯基（AEK雅典）、施巴斯坦施捷文斯基（飛燕諾）、施連斯基（拿玻里）、蘇亞高禾斯基（費倫天拿） 前鋒：利雲杜夫斯基（巴塞隆拿）、米利克（祖雲達斯）、比亞迪克（沙蘭力坦拿）、施維達斯基（夏洛特FC） 沙特阿拉伯 墨西哥

D組名單

法國有賓斯馬再戰世界盃 爭取衞冕世界盃的法國的26人大軍名單，雖然主力保羅普巴（Paul Pogba）及尼高路簡迪（N'Golo Kante）因傷缺席，不過前鋒賓斯馬相隔8年後終可再度出戰世界盃。 法國26人名單： 門將：艾路拿（韋斯咸）、洛里斯（熱刺）、文丹達（雷恩） 後衛：盧卡斯靴南迪斯（拜仁慕尼黑）、迪奧靴南迪斯（AC米蘭）、派斯奴甘佩比（巴黎聖日耳門）、伊巴希馬干拿迪（利物浦）、祖利斯古迪（巴塞隆拿）、班捷文柏華特（拜仁慕尼黑）、威廉沙列巴（阿仙奴）、烏柏美卡奴（拜仁慕尼黑）、華拉尼（曼聯） 中場：卡馬雲加（皇家馬德里）、尤索夫科芬拿（摩納哥）、古安杜斯（馬賽）、拉比奧特（祖雲達斯）、曹亞文尼（皇家馬德里）、維列杜（馬賽） 前鋒：賓斯馬（皇家馬德里）、京士利高文（拜仁慕尼黑）、奧士文尼迪比利（巴塞隆拿）、基奧特（AC米蘭）、基沙文（馬德里體育會）、基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）、尼干古（RB萊比錫）

澳洲以9名奧運隊成員出征 澳洲連續第5屆出戰世界盃，今次26人大軍名單便用上9名東京奧運的奧運隊成員，其中馬菲賴恩（Mathew Ryan）與馬菲歷基（Mathew Leckie）是第3次出戰世界盃。 澳洲26人名單： 門將：馬菲賴恩（哥本哈根）、胡高域（中岸水手）、列美尼（悉尼FC） 後衛：貝軒治（登地聯）、迪基尼克（哥倫布機員）、拜利胡禮（新特蘭）、法蘭卡拉錫（布雷西亞）、修達（史篤城）、尼達利艾堅遜（赫斯）、祖爾京治（OB）、基爾盧尼斯（赫斯）、湯馬士鄧治（新潟天鵝） 中場：阿倫穆爾（些路迪）、積臣艾雲（聖保利）、曉魯斯迪（維羅納）、拉利麥基爾（米杜士堡）、奇洛巴古斯（聖美倫）、甘馬倫戴夫連（赫斯） 前鋒：馬菲歷基（墨爾本城）、阿華馬比爾（卡迪斯）、占美麥卡倫（墨爾本城）、米歇爾杜基（岡山綠雉）、馬田保爾（喜伯年）、奇治葛雲（阿德萊德聯）、積臣甘明斯（中岸水手）、加蘭治告爾（中岸水手）

丹麥有艾歷臣繼續領軍 丹麥有早前先公布了21人名單，後來再加上最後5人人選，去年心臟病的基斯甸艾歷臣繼續領軍。 丹麥26人名單： 門將：卡斯柏舒米高（尼斯）、奧利華基斯坦臣（哈化柏林）、費特歷朗奴（柏林聯） 後衛：卡積亞（AC米蘭）、安達斯基斯坦臣（巴塞隆拿）、史查加拿臣（特拉布宗）、丹尼華斯（邦比）、米希利（阿特蘭大）、佐基姆安達臣（水晶宮）、拉斯姆斯基斯臣（列斯聯）、域陀尼爾遜（加拉塔沙雷） 中場：基斯甸艾歷臣（曼聯）、湯馬士迪蘭尼（西維爾）、賀積查治（熱刺）、馬菲亞斯贊臣（賓福特）、史高夫（賀芬咸）、安達斯奧臣（布魯日）、基斯甸洛加特（賓福特） 前鋒：巴夫韋迪（愛斯賓奴）、多爾貝治（西維爾）、安達斯奧臣（布魯日）、丹斯加特（賓福特）、雲迪（禾夫斯堡）、哥尼利奧斯（哥本哈根）、連史唐（法蘭克福）、尤素夫保臣（RB萊比錫） 突尼西亞：未公布

E組名單

西班牙棄舊將用歐國盃班底 西班牙主帥安歷基（Luis Enrique）在公布「鬥牛兵團」的最終名單。其中曼聯門將迪基亞（David de Ge）與車路士的阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）未有列入名單，而PSG中堅沙治奧拉莫斯、利物浦中場堤亞高艾簡達拿亦沒有入選。而包括車路士的艾斯派古達（Cesar Azpilicueta）等5個英超球會則獲得徵召。 西班牙26人大軍名單： 門將：烏尼西蒙（畢爾包）、羅拔山齊士（白禮頓）、大衛拉耶（賓福特） 後衛：艾斯派古達（車路士）、丹尼爾卡華積（皇家馬德里）、艾利加西亞（巴塞隆拿）、曉高古拉蒙（華倫西亞）、柏奧托利斯（維拉利爾）、拿樸迪（曼城）、佐迪艾巴（巴塞隆拿）、荷西加耶（華倫西亞） 中場：布斯基斯（巴塞隆拿）、洛迪卡斯簡迪（曼城）、加維（巴塞隆拿）、卡路士蘇拿（巴黎聖日耳門）、馬高斯洛蘭迪（馬德里體育會）、柏迪（巴塞隆拿）、高基（馬德里體育會） 前鋒：費倫托利斯（巴塞隆拿）、伊拿基威廉斯（畢爾包）、耶利米賓奴（維拉利爾）、艾華路莫拉達（馬德里體育會）、馬高阿辛斯奧（皇家馬德里）、沙拉比亞（巴黎聖日耳門）、丹尼爾奧莫（RB萊比錫）、安素法迪（巴塞隆拿）

德國重召冠軍功臣葛斯 德國在2014年世界盃決賽靠馬里奧葛斯（Mario Gotze）一箭定江山擊敗阿根廷奪標，他相隔5年後再次入選德國國家隊，並將會出戰下周開始的決賽周。 德國26人名單： 門將：紐亞（拜仁慕尼黑）、達史特根（巴塞隆拿）、奇雲查普（法蘭克福） 後衛：貝拿高卓普（修咸頓）、馬菲亞斯真達（弗賴堡）、基斯甸根達（弗賴堡）、泰路基拿（韋斯咸）、高路斯達文（RB萊比錫）、大衛拉林（RB萊比錫）、魯迪加（皇家馬德里）、尼高舒洛達碧克（多蒙特）、歷卡斯蘇尼（多蒙特） 中場：祖利安白蘭特（多蒙特）、哥列斯卡（拜仁慕尼黑）、根度簡（曼城）、莊拿斯荷夫曼（慕遜加柏）、甘美治（拜仁慕尼黑）、穆斯亞拿（拜仁慕尼黑） 前鋒：艾迪耶美（多蒙特）、富克洛（雲達不萊梅）、基拿比（拜仁慕尼黑）、馬里奧葛斯（法蘭克福）、夏維斯（車路士）、尤素法莫高高（多蒙特）、湯馬士梅拿（拜仁慕尼黑）、利萊辛尼（拜仁慕尼黑）

日本棄大勇古橋亨梧、旗手怜央 日本今次大軍名單有20名成員都在歐洲球會效力，當中包括在西甲皇家蘇斯達的久保建英、英超阿仙奴的富安健洋、白禮頓的三笘薰。不過在蘇超表現突出的前鋒古橋亨梧及旗手怜央，與神戶勝利船的大迫勇也及柏林聯的原口元氣則未有入選。 日本26人名單： 門將：川島永嗣（史特拉斯堡／39歲）、權田修一（清水心跳／33歲）、丹尼爾舒麥特（聖圖爾登／30歲） 後衛：長友佑都（FC東京／36歲）、吉田麻也（史浩克04／34歲）、酒井宏樹（浦和紅鑽／32歲）、谷口彰悟（川崎前鋒／31歲）、山根視來（川崎前鋒／28歲）、板倉滉（慕遜加柏／25歲）、中山雄太（哈德斯菲爾德／25歲）、富安健洋（阿仙奴／23歲）、伊藤洋輝（史特加／23歲） 中場：柴崎岳（雷加利斯／30歲）、遠藤航（史特加／29歲）、守田英正（士砵亭／27歲）、鎌田大地（法蘭克福／26歲）、相馬勇紀（名古屋鯨魚／25歲）、三笘薰（白禮頓／25歲）、堂安律（弗賴堡／24歲）、田中碧（杜塞爾多夫／24歲）、久保建英（皇家蘇斯達／21歲） 前鋒：淺野拓磨（波琴／27歲）、南野拓實（摩納哥／27歲）、伊東純也（蘭斯／29歲）、前田大然（些路迪／25歲）、上田綺世（布魯日舒高／24歲）

哥斯達黎加靠拿華斯、祖爾甘保再戰 被網民笑指是「鄭兆聰朋友隊」哥斯達黎加的大軍名單中有大家耳熟能詳的球員，如基羅拿華斯、拜恩路爾斯、波基斯及祖爾甘保等主力，只是這班球員都已年屆30歲。 哥斯達黎加26人名單： 門將：基羅拿華斯（巴黎聖日耳門）、艾華拿度（阿雷迪亞洛）、薩基拿（盧高） 後衛：華加斯（百萬富翁）、基沙富拿（阿雷迪亞洛）、奧斯卡杜亞迪（艾華哈度）、奧維度（Bryan Oviedo／皇家鹽湖城）、卡路士馬天尼斯（聖卡洛斯）、卡禾（高耶）、華斯頓（薩普利沙）、朗奴馬達列達（辛辛那提） 中場：查干（科羅拉多急流）、波基斯（阿拉瓜蘭斯）、賓納（新特蘭）、拜恩路爾斯（阿拉瓜蘭斯）、赫遜托利斯（Gerson Torres／阿雷迪亞洛）、沙拉斯（薩普利沙）、迪希達（阿雷迪亞洛）、阿基利拿（諾定咸森林）、羅安威爾遜（格利西亞）、德格拉斯盧比斯（Douglas López／阿雷迪亞洛）、安東尼阿蘭迪斯（般達利拿斯）、森莫拉（薩普利沙） 前鋒：祖爾甘保（利昂）、賓尼加斯（阿拉瓜蘭斯）、干迪拿斯（阿雷迪亞洛）

F組名單

克羅地亞26人名單： 門將：軒尼斯（諾定咸森林）、丹尼禾特（李斯特城）、阿當戴維斯（錫菲聯） 後衛：基斯根達（AFC溫布頓）、賓戴維斯（熱刺）、干洛羅拔斯（般尼）、艾芬安柏度（史柏斯亞）、基斯美巴咸（般尼茅夫）、祖朗頓（雷恩）、歷高威廉斯（諾定咸森林）、洛克爾（盧頓）、卡班高（史雲斯） 中場：莫迪歷（皇家馬德里）、高華錫（車路士）、波索域（國際米蘭）、柏沙歷（阿特蘭大）、尼高拉華錫（拖連奴）、馬查（雷恩）、查基錫（法蘭克福）、蘇傑錫（薩爾斯堡紅牛） 前鋒：比列錫（熱刺）、卡拉馬歷（賀芬咸）、柏高域（薩格勒布戴拿模）、柯錫（薩格勒布戴拿模）、貝迪馬（奧沙辛拿）、利華查（夏德）

比利時26人大軍名單： 門將：泰拔高圖爾斯（皇家馬德里）、米洛列特（布魯日）、卡斯迪爾斯（禾夫斯堡） 後衛：維頓漢（安德列治）、艾達韋列特（安特惠普）、丹當斯卡（阿士東維拉）、菲斯（李斯特城）、艾法菲亞迪（雷恩）、迪巴斯（安德列治）、卡拉斯高（馬德里體育會）、梅尼亞（多蒙特）、卡斯泰尼（李斯特城）、杜根夏薩特（多蒙特） 中場：奇雲迪布尼（曼城）、泰利文斯（李斯特城）、安迪奧拿拿（愛華頓）、韋素（馬德里體育會）、雲拿根（布魯日） 前鋒：夏薩特（皇家馬德里）、基迪拿尼（AC米蘭）、李安度杜沙特（白禮頓）、梅頓斯（加拉塔沙雷）、謝利美杜古（雷恩）、盧卡古（國際米蘭）、巴舒亞伊（費倫巴治）、奧賓達（朗斯） 摩洛哥 加拿大

G組名單

巴西擁夢幻鋒線 39歲丹尼爾再入選 巴西國家隊的世界盃大軍名單中，已屆39歲的丹尼爾艾維斯（Dani Alves）又入選，而今季初在利物浦表現不俗的羅拔圖法明奴（Roberto Firmino）以及阿士東維拉受傷的中場菲臘比古天奴（Philippe Coutinho）就雙雙落選。 巴西26人名單： 門將：艾利臣比加（利物浦）、艾達臣摩拉斯（曼城）、韋華頓（彭美拉斯） 後衛：阿歷士辛度（祖雲達斯）、阿歷士迪尼斯（西維爾）、丹尼爾艾維斯（普馬斯）、丹尼路雷斯（祖雲達斯）、基爾臣比爾馬（祖雲達斯）、艾達米列達奧（皇家馬德里）、馬昆賀斯（巴黎聖日耳門）、堤亞高施華（車路士） 中場：般奴古馬雷斯（紐卡素）、卡斯米路（曼聯）、艾華頓列比路（法林明高）、法賓奴（利物浦）、費特（曼聯）、盧卡斯柏基達（韋斯咸） 前鋒：安東尼馬菲奧斯（曼聯）、加比爾捷西斯（阿仙奴）、加比爾馬天尼利（阿仙奴）、尼馬（巴黎聖日耳門）、柏度古靴美（法林明高）、拉芬夏比洛尼（巴塞隆拿）、李察利臣（熱刺）、洛迪高高斯（皇家馬德里）、雲尼斯奧斯祖利亞（皇家馬德里）

瑞士主力不改沙加領軍 瑞士主力變化不大，核心球員為中場格列沙加、前鋒沙基利及安保路。恩尼森馬、列卡度洛迪古斯待耳熟能詳的球員亦再有入選。 瑞士26人大軍名單： 門將：恩尼森馬（慕遜加柏）、基哥高保（多蒙特）、菲臘科恩（薩爾斯堡）、莊拿斯安連 （蒙彼利埃） 後衛：艾簡治（曼城）、舒哈（紐卡素）、列卡度洛迪古斯（拖連奴）、高馬特（華倫西亞）、尼高艾維迪（慕遜加柏）、施雲韋迪馬（緬恩斯） 中場：格列沙加（阿仙奴）、艾美臣費南迪斯（緬恩斯）、法比安利達（年青人）、法比安費爾（巴素利）、費奧拿（諾定咸森林）、查斯哈利（盧塞恩）、薩卡利亞（車路士）、迪積比爾蘇維（法蘭克福）、艾比舒亞（博洛尼亞）、連拿度史提芬（盧加諾） 前鋒：沙基利（芝加哥火焰）、安保路（摩納哥）、奧卡科（薩爾斯堡）、魯賓華加斯（奧格斯堡）、施費諾域（加拉塔沙雷）、法斯納赫特（年青人）

塞爾維亞三大中鋒搏突圍 塞爾維亞前線三大中鋒阿歷山大米祖域、盧卡祖域、杜辛華荷域皆制空力強，中場高斯迪、米連高域沙域及杜辛泰迪治都有實力，有力於分組賽爆冷。 塞爾維亞26人大軍名單： 門將：比德拉積高域、迪米杜域、雲查米連高域沙域 後衛：尼高拉米連高域、米祖域、柏夫奴域、華積高域、麥蘭丹洛域、沙丹巴碧、伊拉高域 中場：杜辛泰迪治、菲臘高斯迪、尼曼查古迪積、馬斯莫域、尼曼查拉當積、菲臘杜歷錫、米連高域沙域、沙沙盧傑、施夫高域、達高拿索域、馬高古積、烏洛斯拉錫、艾雲伊歷 前鋒：阿歷山大米祖域、盧卡祖域、杜辛華荷域

喀麥隆老將祖普莫亭近期大勇 喀麥隆為少數於11月仍有兩場友誼賽的世界盃參賽球隊，早前他們1:1賽和牙買加，周五會對巴拿馬。老將祖普莫亭近期大勇，或會為喀麥隆帶來驚喜。 喀麥隆26人大軍名單： 門將：奧拿拿、艾巴斯、尼格柏杜恩布 後衛：尼干奴、哥連斯法爾、洛侯杜奴、卡斯迪列圖、奧利華麥拜素、安素艾保斯、基斯杜化禾奧 中場：森保安古沙、派利冠迪、高伊特、馬田康格拿、加爾安杜亞、尼查姆、麥比基利 前鋒：阿布巴卡、祖普莫亭、托高伊甘比、巴斯桑高、尼沙美、麥比奧莫、尼干杜、蘇亞爾保

H組名單

烏拉圭老將領軍 意外點曼聯新丁 烏拉圭今屆世界盃有前鋒蘇亞雷斯、轉投華倫西亞的卡雲尼、後防老將高甸再度出戰，只是今季未有為曼聯上陣的比列斯迪（Facundo Pellistri）亦意外入選。 烏拉圭26人大軍名單： 門將：麥斯利拿（加拉塔沙雷）、洛查特（國民隊）、施巴斯坦蘇沙（獨立隊） 後衛：高甸（沙士菲）、馬田卡沙利斯（洛杉磯銀河）、荷西基文尼斯（馬德里體育會）、高亞迪斯（士砵亭）、馬迪亞斯雲拿（羅馬）、朗奴阿拿奧祖（巴塞隆拿）、古利姆華利拿（法林明高）、馬泰斯奧利華拉（拿玻里）、路爾斯洛迪古斯（國民隊） 中場：馬泰斯雲仙奴（拉素）、賓坦古亞（熱刺）、費達歷高華維迪（皇家馬德里）、迪阿拉斯卡達（法林明高）、盧卡斯托利拿（加拉塔沙雷）、尼高拉迪拉告魯斯（河床）、文路爾烏加迪（士砵亭） 前鋒：蘇亞雷斯（國民隊）、卡雲尼（華倫西亞）、麥斯高美斯（特拉布宗）、達雲紐尼斯（利物浦）、法根度托利斯（奧蘭多城）、比列斯迪（曼聯）、簡奴比奧（帕拉尼恩斯）

葡萄牙C朗領軍 39歲比比再入選 葡萄牙有39歲中堅比比再次入選，老大哥C朗拿度第5度出戰世界盃，亦會是他最後一屆，其餘前線攻擊手有拉菲爾利亞奧、祖奧菲歷斯、貝拿度施華、般奴費南迪斯，可謂星光熠熠。不過中場連拿度山齊士便未有入選。 葡萄牙26人大軍名單： 門將：迪奧高哥斯達（波圖）、魯爾柏迪斯奧（羅馬）、荷西沙亞（狼隊） 後衛：祖奧簡斯路（曼城）、達洛治（曼聯）、魯賓戴亞斯（曼城）、拉菲爾古里路（多蒙特）、紐奴文迪斯阿歷山大（巴黎聖日耳門）、比比（波圖）、丹尼路彭利拿（巴黎聖日耳門）、安東尼奧施華（賓菲加） 中場：威廉卡維奴（貝迪斯）、般奴費南迪斯（曼聯）、祖奧馬里奧（賓菲加）、魯賓尼維斯（狼隊）、馬菲奧斯紐尼斯（狼隊）、奧達維奧艾美臣（波圖）、祖奧包連夏（富咸）、貝拿度施華（曼城）、域天拿（巴黎聖日耳門） 前鋒：祖奧菲歷斯（馬德里體育會）、列卡度賀達（布拉加）、拉菲爾利亞奧（AC米蘭）、干卡路（賓菲加）、基斯坦奴朗拿度（曼聯）、安達施華（RB萊比錫）

南韓C朗領軍 39歲比比再入選 南韓有月初左眼眼眶骨折接受手術的熱刺前峰孫興民入選，他將會第3次出戰世界盃。主教練賓圖亦已選入水原藍翼前鋒吳賢圭作後備徵召名單，以便填補孫興民未及傷癒的空缺。其他入選球員包括意甲拿玻里後衛金玟哉、西甲馬略卡攻擊中場李康仁、英超狼隊前鋒黃喜燦等，但蔚山現代翼鋒安原上就落選。 南韓26人大軍名單： 門將：金承奎、趙賢祐、宋範根 後衛：金英權、金珍洙、洪喆、金玟哉、權景元、金紋奐、金太煥、趙佑民、尹宗桂 中場：鄭又榮、李在城、權昶勳、黃仁範、羅相浩、孫準浩、白昇浩、宋敏圭、鄭優營、李康仁 前鋒：孫興民、黃喜燦、黃義助、趙圭誠 加納