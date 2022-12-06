世界盃2022球評︱日本再魂斷巨人之牆下 歷史不會簡單重複

自分組賽連挫德國、西班牙兩大熱門之後，輿情普遍看好日本隊有力再創奇蹟。而今場比賽藍武士亦打出本屆世界盃最漂亮的開局。不但重現久違的傳控足球掌握著主動權，並用精彩的角球戰術於上半場尾段取得領先。反觀克羅地亞陣中雖有經驗豐富的星級戰將莫迪歷壓陣，但年紀偏大的他們上半場尾段已經步履蹣跚，當時的感覺是「羅斯托夫的14秒」是不可能再重演了。

心態決定境界

但歷史不會簡單重複，縱使克羅地亞無法打出上屆比利時的14秒入球快攻，這個陰霾卻籠罩著整個球場。日本隊下半場作風保守，並沒有使出他們於小組賽制敵的前場壓迫。至後段體力甚至下降得比對手快，已經無力控制著比賽節奏，以至被對手高空攻勢追平。這與心理因素有很大關係，互射十二碼時球員的表現更印證了這點。



高牆，今屆是翻不過了。牆背後的風景如何，仍要待後來者印證。但打破這宿命是日本足球的夢想，以後仍會有一代一代的藍武士前仆後繼。正如漫畫裡主角艾連與好友阿爾敏的約定：要翻過高牆去看海，嘗嘗海水的味道。