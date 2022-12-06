世界盃2022︱日本互射12碼負克羅地亞飲恨 未能突破16強

日本雖有前田大然先開紀錄，但加時後以1︰1賽和去屆亞軍克羅地亞，互射12碼以1︰3見負，未能突破世界盃16強。
森保一作了3個正選改動，冨安健洋取代停賽的板倉滉，對西班牙入球的田中碧退居後備，中場由守田英正拍遠藤航，「日本美斯」久保建英因病缺席。至於克羅地亞主力左閘波拿蘇沙抱恙，由波拿巴列錫頂上。2分鐘日本開出短角球再彎入禁區，中堅谷口彰悟頂斜。不久克羅地亞門將利華高域大腳省中前田大然彈出界，有驚無險。不過首個威脅射門由比列錫把握冨安健洋跣腳，半單刀窄位抽射被權田修一封出。
日本短角球見效開記錄
25分鐘克羅地亞長傳撕破日本防線，但柏高域卻拖得太慢，只能省中富安健洋無功而還。克羅地亞上半場多番在日本右路造成混亂，但日本將士用命守住。鐮田大地在40分鐘接應遠藤航直線，不過近射高出。戰至43分鐘短角球戰術，堂安律左腳傳中，由前田大然混戰射成1︰0。前田這腳為日本今場第一次中目標埋門，為日本半場領前1球。
比列錫遠距離頂入扳平
下半場克羅地亞較主動，55分鐘熱刺翼鋒比列錫接應傳中，在伊東純也前遠距離頂成1︰1，繼美斯、C朗拿度、沙基利後第4個連續3屆世界盃決賽周都有入球的球員。及後兩隊都有入球良機，遠藤航冷箭及莫迪歷半窩利看似直飛死角，都被兩軍門將反應快救出。淺野拓磨及三笘薰入替後局勢變得膠著，至77分鐘比列錫把握日本失誤射近柱，被酒井宏樹改變方向柱邊出界。雙方法定時間沒有增添紀錄，成為今屆世界盃第一場需要加時的比賽。
莫迪歷加時換出
加時節奏放緩，4戰世界盃決賽周的莫迪歷與高華錫在98分鐘被換出，令戰局更難改寫。三笘薰反擊在禁區頂勁射欠角度，掀起一輪混戰。加時下半場田中碧入替守田英正，日本體能似較克羅地亞好，三笘薰、伊東純也等也積極嘗試推進，不過未有成果，加時完賽和1︰1，需要互射12碼分勝負。
利華高域三救12碼
日本在2010年世界盃互射12碼，以3︰5負巴拉圭出局。12年後再於16強互射12碼，南野拓實先起腳欠角度被利華高域救出，尼高拉華錫為克羅地亞領前。利華高域再救出三笘薰的12碼，令克羅地亞優勢更大。淺野拓磨射入追近，克軍利華查主射宴客，不過吉田麻也主射再被利華高域救出，加上柏沙歷射入，助克羅地亞以3︰1出線8強。克羅地亞8強鬥巴西或南韓，將在12月9日晚上11時開賽。