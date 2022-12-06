世界盃2022︱日本互射12碼負克羅地亞飲恨 未能突破16強

日本雖有前田大然先開紀錄，但加時後以1︰1賽和去屆亞軍克羅地亞，互射12碼以1︰3見負，未能突破世界盃16強。

森保一作了3個正選改動，冨安健洋取代停賽的板倉滉，對西班牙入球的田中碧退居後備，中場由守田英正拍遠藤航，「日本美斯」久保建英因病缺席。至於克羅地亞主力左閘波拿蘇沙抱恙，由波拿巴列錫頂上。2分鐘日本開出短角球再彎入禁區，中堅谷口彰悟頂斜。不久克羅地亞門將利華高域大腳省中前田大然彈出界，有驚無險。不過首個威脅射門由比列錫把握冨安健洋跣腳，半單刀窄位抽射被權田修一封出。

日本短角球見效開記錄

25分鐘克羅地亞長傳撕破日本防線，但柏高域卻拖得太慢，只能省中富安健洋無功而還。克羅地亞上半場多番在日本右路造成混亂，但日本將士用命守住。鐮田大地在40分鐘接應遠藤航直線，不過近射高出。戰至43分鐘短角球戰術，堂安律左腳傳中，由前田大然混戰射成1︰0。前田這腳為日本今場第一次中目標埋門，為日本半場領前1球。