世界盃2022｜令C朗做後備的球員 「地標」即戴帽 葡萄牙新星干卡路介紹

這名21歲的新星早已在葡超嶄露頭角，今年9月才得到首頂國家隊「喼帽」。短短數月，他已由寂寂無名的球員成為葡軍爭奪世界盃最重要的一員。

出身自賓菲加青訓 曾為U19歐國盃神射手

干卡路自幼因同為職業足球員的父親而愛上足球。13歲時，他加入賓菲加青年軍Seixal Academy，那裡還出產過簡些路及貝拿度施華等球星。2019年19歲以下歐洲國家盃，葡萄牙最終得了亞軍，干卡路成為當屆賽事的神射手。

球會方面，干卡路於2020年7月首次代表賓菲加一隊對艾維斯體育會時於後備上陣，85分鐘才上陣的他於球會「地標」即梅開二度，成為繼1998年威爾斯球星彭比治（Mark Pembridge），首次代表球會上陣便攻入2球的球員。被人稱讚他擁有像德國球星湯馬士梅拿在球場的位置感的干卡路，在當季分別於賓菲加一隊、B隊、23歲以下及少年級別都能取得入球，早已被看好成為超新星。