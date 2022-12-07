世界盃2022｜令C朗做後備的球員 「地標」即戴帽 葡萄牙新星干卡路介紹

葡萄牙於世界盃16強大炒瑞士，基斯坦奴朗拿度退居後備固然成為焦點，首次在世界盃正選上陣的干卡路同時瞬間成為網絡紅人。
這名21歲的新星早已在葡超嶄露頭角，今年9月才得到首頂國家隊「喼帽」。短短數月，他已由寂寂無名的球員成為葡軍爭奪世界盃最重要的一員。
出身自賓菲加青訓 曾為U19歐國盃神射手
干卡路自幼因同為職業足球員的父親而愛上足球。13歲時，他加入賓菲加青年軍Seixal Academy，那裡還出產過簡些路及貝拿度施華等球星。2019年19歲以下歐洲國家盃，葡萄牙最終得了亞軍，干卡路成為當屆賽事的神射手。
球會方面，干卡路於2020年7月首次代表賓菲加一隊對艾維斯體育會時於後備上陣，85分鐘才上陣的他於球會「地標」即梅開二度，成為繼1998年威爾斯球星彭比治（Mark Pembridge），首次代表球會上陣便攻入2球的球員。被人稱讚他擁有像德國球星湯馬士梅拿在球場的位置感的干卡路，在當季分別於賓菲加一隊、B隊、23歲以下及少年級別都能取得入球，早已被看好成為超新星。
與比利 高路斯看齊
今季賓菲加有射手達雲紐尼斯加盟利物浦，教練舒密特決定對干卡路投以信任一票。上季上陣48場只入8球的他，今季入球數字大躍進，暫時上陣21場已攻入14球，暫時在葡超射手榜領先。此外，他更在歐聯賽事射入5球，為賓菲加在分組賽壓過巴黎聖日耳門及祖雲達斯等勁旅，以首名出線的功臣。賓菲加在進入世界盃前在各項賽事25場不敗，這位年輕小將功不可沒。
干卡路今年9月才首次入選葡萄牙大國腳名單，在今仗之前只曾在11月時對尼日利亞的友誼賽中取得入球。今仗山度士大膽以他代替C朗實叫人意外，但最後他沒有辜負教練所託，大演帽子戲法，除了成為繼2002年世界盃德國的高路斯後，首次任正選便成功「戴帽」的球員外，更是繼比利後在世界盃淘汰賽連入3球最年輕的球員。
干卡路入球逐格捉
觀乎他今仗的入球，包含左腳狂抽、門前撞射和單刀挑過門將，3個都甚具質素。這位小將前途當然無可限量，而他更可能成為葡萄牙爭取歷史上首個世界盃最重要一員。