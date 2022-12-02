世界盃2022｜內地網媒批評日本「有目的」執垃圾 指責對方「奴隸根性」

文章之中最常見為引用日本不知名討論的留言，指日本民眾對「執垃圾」好厭倦，又指會影響清潔工人工作，此舉並不可取。文中更提到這是日本人奴隸性格，不應該推崇。

第二場比賽打回原形

亦有內地媒體提出日本第二場比賽對哥斯達尼加，賽後更衣室如戰場般混亂，更圖文並茂加以描述。不過從裝修、環境看「現場」似乎與世界盃場館的更衣室有點不同。

專業團隊說好日本故事

文中更指出這些執垃圾球迷，是受指派的專業團隊，他們到世界各地的大型活動，為日本建立良好形象，說好日本故事。其中理據為日本球迷一律使用藍色膠袋執垃圾，是有組織活動的強力證據。