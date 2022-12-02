世界盃2022｜內地網媒批評日本「有目的」執垃圾 指責對方「奴隸根性」

世界盃E組最後一輪，日本2:1熱血反勝西班牙，最終以小組首名出線。賽後日本球迷一如既往留在看台執垃圾，不過有中國媒體便批評此舉似做show，質疑這些事更被媒體誇大報道。
《網易》、《中國經濟網》傳媒於日前登出文章，分別以數點批評日本執垃圾行為：
執垃圾為日本人奴隸根性
文章之中最常見為引用日本不知名討論的留言，指日本民眾對「執垃圾」好厭倦，又指會影響清潔工人工作，此舉並不可取。文中更提到這是日本人奴隸性格，不應該推崇。
第二場比賽打回原形
亦有內地媒體提出日本第二場比賽對哥斯達尼加，賽後更衣室如戰場般混亂，更圖文並茂加以描述。不過從裝修、環境看「現場」似乎與世界盃場館的更衣室有點不同。
專業團隊說好日本故事
文中更指出這些執垃圾球迷，是受指派的專業團隊，他們到世界各地的大型活動，為日本建立良好形象，說好日本故事。其中理據為日本球迷一律使用藍色膠袋執垃圾，是有組織活動的強力證據。
不過據外國傳媒報道，這些藍色膠袋的確是由日本球迷自發派發，而藍色主要是配合日本國家隊「藍武士」(Blue Samurai) 的稱號，球賽時可以讓球迷作為打氣道具製造一片藍海，完場又可以用來執垃圾。
忽略中國球迷幫忙
文中圖片亦指出有中國球迷於賽後幫手執垃圾，但就未有獲得表揚。