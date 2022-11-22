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體育
2022-11-22 11:19:38

世界盃2022｜兩年前被球會放棄 最沒名氣的荷蘭門將 諾柏特誓為國家隊寫下「不平凡」的歷史

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荷蘭門將諾柏特。（路透社）

荷蘭門將諾柏特。（路透社）

歷來世界盃，荷蘭隊都不乏有名氣的門將，如雲達沙、史特基倫堡、施利臣等，每個門將都獨當一面。今屆領隊雲高爾作出令人驚喜的選擇，以名不見經傳的諾柏特（Andries Noppert）任首席門將，這名28歲的球員從來都不是教練的首選，今屆世界盃卻有機會為自己留下烙印。

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諾柏特於首仗對塞內加爾時表現相當對辦。（路透社）

諾柏特於首仗對塞內加爾時表現相當對辦。（路透社）

曾被勸掛靴當差 拒認命終入選世盃名單

諾柏特出身於荷甲球會海倫芬青年軍，但在一隊一直沒有上陣機會。之後他轉戰荷乙NAC比達、意大利球會霍治亞、及後再返會荷乙的多德勒支，都一直被受教練冷落，只能充當超級副選。

四年間只能取得16次上陣機會，諾柏特當然感到不滿意。當時他的家人及妻子都勸說他掛靴，並找一份如警察相對上較穩定的職業。但諾柏特拒絕放棄夢想，被多德勒支放棄的他再給自己一次機會，決定加盟荷甲球會伊高斯。

在新球會開始時他都是擔任後備居多，但逐漸等到機會，最後更取得15場上陣機會，助球會成功護級。今屆他重投母會海倫芬，並擔任球會首席門將，開季至今上陣14次。今年九月，他終被雲高爾徵召入伍，兩個月後更入選荷蘭的世界盃大軍名單。

諾柏特與荷蘭眾將相擁慶祝。（路透社）

諾柏特與荷蘭眾將相擁慶祝。（路透社）

世界盃首仗任正選表現對辦

在對塞內加爾的分組賽中，以正選身份登場的諾柏特絕不怯場，全場表現淡定，更救出伊利文尼戴耶及伊祖沙古爾的攻門，令國家隊力保不失。諾柏特交出如此穩定的表現，相信雲高爾將會繼續以他為首選。

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球會教練Van Wonderen曾為諾柏特作出以下的描述，「他好像接受自己並不是頂級球員」，就看這名與很多默默為自己夢想而努力一樣的「平凡」球員，能否為自己及國家隊寫下「不平凡」的歷史。

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