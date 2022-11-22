世界盃2022｜兩年前被球會放棄 最沒名氣的荷蘭門將 諾柏特誓為國家隊寫下「不平凡」的歷史

歷來世界盃，荷蘭隊都不乏有名氣的門將，如雲達沙、史特基倫堡、施利臣等，每個門將都獨當一面。今屆領隊雲高爾作出令人驚喜的選擇，以名不見經傳的諾柏特（Andries Noppert）任首席門將，這名28歲的球員從來都不是教練的首選，今屆世界盃卻有機會為自己留下烙印。

曾被 勸掛靴當差 拒認命終入選世盃名單

諾柏特出身於荷甲球會海倫芬青年軍，但在一隊一直沒有上陣機會。之後他轉戰荷乙NAC比達、意大利球會霍治亞、及後再返會荷乙的多德勒支，都一直被受教練冷落，只能充當超級副選。

四年間只能取得16次上陣機會，諾柏特當然感到不滿意。當時他的家人及妻子都勸說他掛靴，並找一份如警察相對上較穩定的職業。但諾柏特拒絕放棄夢想，被多德勒支放棄的他再給自己一次機會，決定加盟荷甲球會伊高斯。

在新球會開始時他都是擔任後備居多，但逐漸等到機會，最後更取得15場上陣機會，助球會成功護級。今屆他重投母會海倫芬，並擔任球會首席門將，開季至今上陣14次。今年九月，他終被雲高爾徵召入伍，兩個月後更入選荷蘭的世界盃大軍名單。