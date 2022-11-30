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體育
2022-11-30 01:48:13

世界盃2022｜加普世盃初體驗寫入史冊 曼聯利物浦獵物起底

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加普成為今屆世界盃最搶眼新星。（AP）

荷蘭新星加普在A組最後一輪鬥卡塔爾為球隊打開紀錄，首戰世界盃的他連續3場均有進帳，寫入史冊。這名效力PSV燕豪芬的前鋒，已經成為多間豪門的獵物。

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一文睇清32隊世界盃決賽周大軍名單

加普首兩場用頭鎚和左腳入波，第3場鬥卡塔爾用右腳一樣沒問題。（AP）

用齊頭鎚、左腳、右腳入球

23歲的加普身高1.93米，但相當靈活。他於去年歐國盃決賽周分組賽鬥北馬其頓後備上陣獲得「首喼」，事隔逾一年再為荷蘭出戰大賽，即打響名堂。他在今屆世界盃首3場分組賽，先後用頭鎚、左腳和右腳攻破塞內加爾、厄瓜多爾和卡塔爾的大門；開賽3場均有進帳，是繼1986年意大利阿杜布尼後，第二人造出此佳績。他亦成為繼尼斯堅斯、柏金和史納達後，第四名荷蘭球員在世界盃連續3場有進帳。加普暫時累計攻入3球，已經追平荷蘭傳奇告魯夫在世界盃決賽周的入球數字；荷蘭的世界盃入球王是雷普，他兩次出戰共入7球。

曼聯利物浦拜仁齊搶

加普自細受父親的影響接觸足球，是PSV燕豪芬的忠實球迷。他8歲加入燕豪芬青訓，2018年首獲一隊上陣機會，至今在荷甲上陣106場攻入36球。加普與燕豪芬的合約於2026年到期，但他很有可能在下季便離開母會。盛傳曼聯對加普極感興趣，著名足球記者Fabrizio Romano於剛過去的夏季轉會窗曾放風指曼聯若提出報價，加普會選擇外闖，但最終沒有成事。曼聯現時仍未放棄收購加普，但經過他在今屆世界盃出色的表現後，利物浦和拜仁慕尼黑等亦加入戰團。加普對此表示：「我100%集中於世界盃，聽到這些消息感覺美妙，但我這一刻會專注目前。」

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