世界盃2022｜南美雙霸速食神射手

我波神貼波唔理熱定冷，最緊要有根有據，熱門會彈，冷門發掘筍盤；估世盃神射手心得其實係要估邊個球星識速食，只要睇準分組賽佢哋可以瘋狂發炮，命中率自然可以提高，分分鐘半程已等收錢。
神射手範圍睇落好似好闊，其實來來去去都係一啲大隊嘅中前場好手。睇往績，近5屆神射手平均入6球，冇試過冧莊；而且對上一位喺決賽入波嘅神射手已係20年前嘅「大哨」朗拿度，呢啲級數有今生未必有來世。之後獨攬大獎或者平頭分神射手嘅得主，冇一位入到決賽或者喺決賽入波，包括06年德國高路斯、10年韋拿、史奈達、科蘭同湯馬士梅拿、14年占士洛迪古斯同上屆哈利卡尼。對上兩屆得主速食效率更高，占士所屬嘅哥倫比亞該屆8強玩完，佢入咗5球，分組賽佔3球。「三獅」嘅卡尼上屆分組賽入5球，之後16強入多一球就停產，埋單6球照獨擸神射手；即係話未必要打到尾，或者由頭到尾都咁勁，先攞到神射手。
用以上往績同得主伸算到幾個結論。爭標分子嘅前鋒命中機會較高，但要搵啲自私精、獨食怪。南美雙雄巴西同阿根廷今屆好大機會一出閘狂放，一隊揀一個分頭唔差又保險。巴西要大佬尼馬，足智彩列第4熱門9倍，今屆喺PSG大勇，只要唔「碌地」多專注攻門，以森巴今屆兩翼咁勇，佢做大哥嘅不愁供應；同組對手塞爾維亞同喀麥隆守唔到巴西，計埋走線，16強巴西或遇烏拉圭，尼馬上年外圍賽入過佢哋波。
阿根廷就揀拿達路馬天尼斯，被捧成足智彩大熱之一嘅美斯轉型多助攻，馬天尼斯今年喺國家隊出賽5次入4球；同組先鬥沙特、跟住墨西哥同波蘭，呢位仲有機會博轉大會嘅國米射手，今屆肯定搏命，如果得到美斯幫助，可能佢就喺分組賽入4、5粒等收錢嘅真命天子，有13倍抵博。玩神射手，好多人投以感情票，「三獅」港人至愛，逆天行揀卡尼，我揀大冷45倍嘅菲爾科頓；喺曼城都有力同新「射球機器」艾寧夏蘭特鬥入波，又點會怕同卡尼爭食呢？波神
捧英比王牌射手食拖羅
好多人以為我逆天行，包拗頸專揀冷門。其實我係要揀有值博率先會投注。即係賠率大過發生機會率。呢啲先可以長期搵到食。
講返世界盃神射手，好多人以為好波就得，其實要成為神射手要滿足幾個條件：第一，球隊有比較大嘅機會進入4強，即可以喺決賽周打足4場。因為打得越多場，入嘅波嘅機會率就越高；第二，係球隊嘅單一正箭頭。所以足智彩大熱之一基利安麥巴比，仲有大佬賓斯馬同佢爭食，並唔係投注之選。第三，分組賽對手愈多魚腩部隊就愈好。所以投注神射手就要避開一啲要喺分組賽已經強強對碰嘅球隊。由於巴西、葡萄牙、西班牙同德國喺分組賽對手唔易鲠，就可以先行刪除。
所以英格蘭嘅哈利卡尼雖然被捧成8.5倍熱門，但係佢哋嘅分組賽嘅對手只係美國、威爾斯同伊朗呢啲冇乜骨嘅魚腩；哈利卡尼對住呢啲球隊，分分鐘一場都入3球，今屆冧莊神射手一啲都唔奇，熱得係有道理。
另外一個神射手黑馬之選，就係比利時嘅箭頭巴舒亞伊，盧卡古受傷好大機會全程坐bench，咁就造就効力費倫巴治嘅巴舒亞伊成為球隊嘅正前鋒。比利時嘅分組賽對手除咗克羅地亞比較強之外，摩洛哥同加拿大係肥美冇渣嘅「拖羅」。佢而家喺足智彩嘅神射手列為『其他』，賠率係16倍，又可當大包圍，小小錢當佢係隻末日輪咁買，抵搏！
逆天行