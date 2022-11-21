世界盃2022︱厄瓜多爾3分鐘鬼影越位 3D VAR粉碎假波傳聞？

世界盃2022首戰，厄瓜多爾以2︰0擊敗東道主卡塔爾，戰情討論熱度不高。反而開賽3分鐘厄瓜多爾憑罰球混戰把皮球送入網，卻被判越位，曾傳出假波之說。
根據香港足總的國際足協2022/2023官方中文版足球球例，頭部、身體或腳的任何部份處於對方場區（不包括中場線）及頭部、身體或腳的任何部份比對方第二名最後的球員及皮球更接近對方球門線，即構成越位。以這球越位來說，雖然卡塔爾後衛哈辛（Abdelkarim Hassan）最靠近對方球門線，但厄瓜多爾11號米高艾斯查達（Michael Estrada）的右腳小腿比卡塔爾門將艾舒比（Saad Al-Sheeb）及其他守將都近靠近對方球門線，越位成立，令安拿華倫西亞入球無效。
3D VAR延遲 球迷一頭霧水
這越位球爭議在於首次重播VAR畫面時沒有劃線，令球迷以為指位處中路的厄瓜多爾球員越位，但中路的球員卻明顯沒有越位，看得一頭霧水。至幾分鐘後才播出3D VAR畫面，遲到好過冇到。英格蘭名宿杜布連也大表不解︰「不知如何越位？還是指舉腳過高？還是吹罰撞門將？」
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世界盃2022 卡塔爾0︰2厄瓜多爾精華片段
Here’s the video from the free kick.. I’m at a complete loss as to how they managed to even think they could justify an offside in this passage of play #WorldCup #var pic.twitter.com/e199SPK1G5— Kev Ellis (@suffolkev) November 20, 2022