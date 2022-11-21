世界盃2022︱厄瓜多爾3分鐘鬼影越位 3D VAR粉碎假波傳聞？

根據香港足總的國際足協2022/2023官方中文版足球球例，頭部、身體或腳的任何部份處於對方場區（不包括中場線）及頭部、身體或腳的任何部份比對方第二名最後的球員及皮球更接近對方球門線，即構成越位。以這球越位來說，雖然卡塔爾後衛哈辛（Abdelkarim Hassan）最靠近對方球門線，但厄瓜多爾11號米高艾斯查達（Michael Estrada）的右腳小腿比卡塔爾門將艾舒比（Saad Al-Sheeb）及其他守將都近靠近對方球門線，越位成立，令安拿華倫西亞入球無效。