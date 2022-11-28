世界盃2022︱吳鎮宇「奧祖亞上身」 豪言對沙特不會失波

「輸波返屋企食Taco」

吳鎮宇以iPhone 13 Pro Max發文，貼上奧祖亞圖片並承認對阿根廷失利︰「不好意思我才緩過來，我盡力了，為何要給梅西起腳機會！前面人多擋我視線，下一場對沙特，我不會再失的，因為我要去參加一個綜藝，12月4等著官宣。」原來鎮宇哥把握機會宣傳綜藝節目。他「奧祖亞上身」的貼文，獲1.8萬讚及1,700個留言。精彩留言包括「下一場輸你就要回墨西哥吃Taco」、「你在世界盃要加油，綜藝我會看的」。