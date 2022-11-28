世界盃2022︱吳鎮宇「奧祖亞上身」 豪言對沙特不會失波

吳鎮宇一直被指與「墨西哥鎮宇」奧祖亞（Guillermo Ochoa）撞樣，想不到微博網民的熱情留言「感動」了他。這名香港演員在微博「奧祖亞上身」出文，揚言會守好墨西哥大門之餘，更趁機宣傳。
奧祖亞對阿根廷兩度失守
墨西哥門神奧祖亞一直被指與港星吳鎮宇撞樣，相似度超過90%。他在世界盃首戰撲出利雲度夫斯基十二碼後，令網民紛紛到吳鎮宇微博留言讚好。墨西哥對阿根廷一役，奧祖亞被美斯禁區外射破十指關，更在完場前再失手予安素靴南迪斯，以0︰2落敗。想不到吳鎮宇微博發文，完美演繹奧祖亞內心世界。
「輸波返屋企食Taco」
吳鎮宇以iPhone 13 Pro Max發文，貼上奧祖亞圖片並承認對阿根廷失利︰「不好意思我才緩過來，我盡力了，為何要給梅西起腳機會！前面人多擋我視線，下一場對沙特，我不會再失的，因為我要去參加一個綜藝，12月4等著官宣。」原來鎮宇哥把握機會宣傳綜藝節目。他「奧祖亞上身」的貼文，獲1.8萬讚及1,700個留言。精彩留言包括「下一場輸你就要回墨西哥吃Taco」、「你在世界盃要加油，綜藝我會看的」。
「墨西哥鎮宇」奧祖亞（Guillermo Ochoa）所屬的墨西哥2戰1分列C組榜末，12月1日凌晨3時鬥沙特阿拉伯，如墨西哥贏波同時波蘭擊敗阿根廷，便可次名出線兼令美斯「登機」。