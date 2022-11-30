世界盃2022｜塞內加爾感人一幕 勝仗獻國家英雄柏巴迪奧普

2002年世界盃首戰，塞內加爾憑柏巴迪奧普門前建功，以1:0力退衛冕的法國。這支非洲球隊憑柏巴迪奧普當屆攻入最隊最高的3球，更創隊史最佳殺入8強，最終加時不敵土耳其。迪奧普後來效力富咸、樸茨茅夫、韋斯咸等英超球隊。退休後，他面對肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），在2020年11月29日離世，享年42歲。因此比賽當日，正是這名塞內加爾名宿的死忌。

隊長臂章印上19號

塞內加爾教練施斯（Aliou Cise），在賽前提到廿年前的戰友︰「柏巴迪奧普是我的兄弟，我們經歷過難忘時刻，我們曾經一同生活，見面比家人多。我為他祈禱，願他的家人節哀。」隊長高列巴尼的隊長臂章印上19號，他把勝仗獻給柏巴迪奧普一家︰「今場是給柏巴迪奧普的。我們想令他自豪，他令我訂下兒時夢想。」一群塞內加爾球迷穿上19號球衣，並有標語「True Lion Never Dies」，懷念曾為國家創造傳奇的柏巴迪奧普。塞內加爾將於12月5日凌晨3時鬥英格蘭，後者3:0大勝威爾斯後，以B組首名晉級。