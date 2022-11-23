世界盃2022︱多哈變日本快樂之地　兩德甲兵建功2:1反勝德國

4屆冠軍的德國，今屆首場分組賽面對日本。就國際足協（FIFA）以黃牌威脅歐洲球隊隊長不要戴「One Love」臂章，除了德國足協透過國際體育仲裁法庭（CAS）興訟之外，德國眾將賽前亦掩咀抗議。德國雖然上半場憑根度簡的12碼領先，不過日本下半場由堂安律及淺野拓磨各建一功，奇跡反勝德國2:1，取得首捷。 日本傳媒今日（23日）在電視表上以藏頭詩指「多哈是快樂之地」，因為日本在29年前的世界盃外圍賽對伊拉克，在多哈因為最後的時間失守被迫和2:2，錯失打入1994年世界盃的決賽周，史稱「多哈悲劇」，今次比喻日本可擺脫昔日的陰影。 【下半場45+7分鐘】德國的最後一擊，門將的紐亞都上前攻門，不過罰球開出後，德國球員未能頂入，而隨後的角球也未能化成入球。日本最終2:1反勝德國。 ----------------------------------- 【下半場45分鐘】下半場補時7分鐘。 ----------------------------------- 【下半場37分鐘】日本一記長直線，淺野拓磨右路接應後推入禁區，窄位勁射，為日本反先2:1。

【下半場30分鐘】日本隊反攻，三笘薰左路傳中，南野拓實起腳又被救到，不過後備入替的堂安律補中，日本追平1:1。 ----------------------------------- 【下半場24分鐘】日本隊一個黃金機會，伊東純也攻門被紐亞擋到，酒井宏樹補射高出。 ----------------------------------- 【下半場22分鐘】德國隊中路一次突破，莊拿斯荷夫曼接應隊友回傳起腳，先被權田修一擋出。之後德國修正後再傳中，基拿比再頭槌被擋出，而補射又被權田修一撲出。

【下半場22分鐘】德國作出調動，入球功臣的根度簡與前鋒湯馬士梅拿被換走，換入哥列斯卡及莊拿斯荷夫曼。 ----------------------------------- 【下半場16分鐘】日本隊一次快速反擊，三笘薰中路推進，然後傳予淺野拓磨，後者射門高出。 ----------------------------------- 【下半場15分鐘】根度簡左路推進入中間，禁區頂施射僅僅中柱彈出。 ----------------------------------- 【下半場12分鐘】日本作出兩個調動，前鋒的前田大然及守將的長友佑都被換出，由淺野拓磨及三笘薰入替。 ----------------------------------- 【下半場6分鐘】日本隊的解圍不遠之下，被德國前場取回控球，穆斯亞拿禁區內避過兩個對手後起腳，不過仍未能再次射入日本的大門。 ----------------------------------- 【下半場5分鐘】日本右路進攻，伊東純也切入中路，雖然被對手擋下，但鎌田大地起腳省中對手，日本獲得一次角球。 ----------------------------------- 【下半場2分鐘】德國隊中場的推進，再傳予右路的基拿比，基拿比推入禁區後，在無人看管下起腳，皮球再次直飛看台。 ----------------------------------- 【下半場0分鐘】日本下半場先換人，由守將的富安健洋入替中場的久保健英。

【上半場45+6分鐘】日本的一次反擊未能造成威脅之後，球證鳴笛完上半場。 ----------------------------------- 【上半場45+4分鐘】日本隊的伊東純也頭槌解圍不遠，甘美治起腳，門將權田修一擋出不遠，又被德國球員回傳中路，夏維斯射入。不過經VAR判定後，入球因為越位而無效。 ----------------------------------- 【上半場44分鐘】德國隊頻頻以遠射希望撕破日本的密集，穆斯亞拿禁區頂起腳，但射門又再次高出。 ----------------------------------- 【上半場33分鐘】根度簡主射12碼中鵠，德國1:0領先日本。 ----------------------------------- 【上半場31分鐘】德國隊左路傳中，大衛拉林控下，被權田修一撲跌，球證判罰12碼。 ----------------------------------- 【上半場29分鐘】德國左路突破，不過多番起腳仍被日本隊一眾守將擋出。 ----------------------------------- 【上半場27分鐘】德國在左路的組織，禁區頂橫傳中路，根度簡在沒有看管下，20多碼外起腳，但被權田修一接實。

【上半場20分鐘】德國由左路切入中路，甘美治禁區頂起腳，日本門將僅僅擋出不遠，根度簡補射高出，不過旁證同樣指根度簡越位在先。 ----------------------------------- 【上半場16分鐘】德國進攻左路的一個角球，魯迪加遠柱接應，頭槌僅僅頂斜。 ----------------------------------- 【上半場8分鐘】日本隊一次反擊機會，伊東純也右路快速反擊，斜線傳予前田大然。前田禁區剷入，不過旁證指越位在先，入球無效，不過已為德國防線響警號。 ----------------------------------- 【上半場2分鐘】基拿比中路的突破，不過未能穿越日本隊的最後防線。