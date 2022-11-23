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體育
2022-11-23 20:14:44

世界盃2022︱多哈變日本快樂之地　兩德甲兵建功2:1反勝德國

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日本隊賽後慶祝。(路透社) 日本體育報章《Sports報知》的電視表藏頭詩，諭多哈成快樂之地。(《Sports報知》截圖) 日本球員賽後衝入球場慶祝。(路透社) 淺野拓磨建功，為日本反勝德國。(路透社) 淺野拓磨建功，為日本反勝德國。(路透社) 德國爆冷不敵日本。(路透社) 魯迪加頭槌未能化成入球。(路透社)

4屆冠軍的德國，今屆首場分組賽面對日本。就國際足協（FIFA）以黃牌威脅歐洲球隊隊長不要戴「One Love」臂章，除了德國足協透過國際體育仲裁法庭（CAS）興訟之外，德國眾將賽前亦掩咀抗議。德國雖然上半場憑根度簡的12碼領先，不過日本下半場由堂安律及淺野拓磨各建一功，奇跡反勝德國2:1，取得首捷。

日本傳媒今日（23日）在電視表上以藏頭詩指「多哈是快樂之地」，因為日本在29年前的世界盃外圍賽對伊拉克，在多哈因為最後的時間失守被迫和2:2，錯失打入1994年世界盃的決賽周，史稱「多哈悲劇」，今次比喻日本可擺脫昔日的陰影。

【下半場45+7分鐘】德國的最後一擊，門將的紐亞都上前攻門，不過罰球開出後，德國球員未能頂入，而隨後的角球也未能化成入球。日本最終2:1反勝德國。

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【下半場45分鐘】下半場補時7分鐘。

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【下半場37分鐘】日本一記長直線，淺野拓磨右路接應後推入禁區，窄位勁射，為日本反先2:1。

堂安律為日本追平。(路透社) 堂安律為日本追平。(路透社) 伊東純也攻門造就一次黃金機會。(路透社) 權田修一撲出基拿比的頭槌。(路透社) 湯馬士梅拿下半場被換走。(路透社)

【下半場30分鐘】日本隊反攻，三笘薰左路傳中，南野拓實起腳又被救到，不過後備入替的堂安律補中，日本追平1:1。

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【下半場24分鐘】日本隊一個黃金機會，伊東純也攻門被紐亞擋到，酒井宏樹補射高出。

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【下半場22分鐘】德國隊中路一次突破，莊拿斯荷夫曼接應隊友回傳起腳，先被權田修一擋出。之後德國修正後再傳中，基拿比再頭槌被擋出，而補射又被權田修一撲出。

根度簡射門中柱。(路透社) 根度簡的射門中柱彈出。(路透社) 穆斯亞拿射門高出。(路透社) 鎌田大地的射門被對手擋出。(路透社) 德國內政部長Nancy Faeser戴上了One Love臂章。(路透社) 日本下半場先作出調動。(路透社) 湯馬士梅拿個人推進。(路透社)

【下半場22分鐘】德國作出調動，入球功臣的根度簡與前鋒湯馬士梅拿被換走，換入哥列斯卡及莊拿斯荷夫曼。

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【下半場16分鐘】日本隊一次快速反擊，三笘薰中路推進，然後傳予淺野拓磨，後者射門高出。

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【下半場15分鐘】根度簡左路推進入中間，禁區頂施射僅僅中柱彈出。

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【下半場12分鐘】日本作出兩個調動，前鋒的前田大然及守將的長友佑都被換出，由淺野拓磨及三笘薰入替。

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【下半場6分鐘】日本隊的解圍不遠之下，被德國前場取回控球，穆斯亞拿禁區內避過兩個對手後起腳，不過仍未能再次射入日本的大門。

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【下半場5分鐘】日本右路進攻，伊東純也切入中路，雖然被對手擋下，但鎌田大地起腳省中對手，日本獲得一次角球。

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【下半場2分鐘】德國隊中場的推進，再傳予右路的基拿比，基拿比推入禁區後，在無人看管下起腳，皮球再次直飛看台。

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【下半場0分鐘】日本下半場先換人，由守將的富安健洋入替中場的久保健英。

夏維斯入球因為越位而無效。(路透社) 夏維斯入球因為越位而無效。(路透社) 穆斯亞拿起腳高出。(路透社) 根度簡射入12碼，為德國隊領先。(路透社) 根度簡射入12碼，為德國隊領先。(路透社) 權田修一拉跌大衛拉林，令德國獲得12碼。(路透社) 德國後備門將奇雲查普女友入場支持打氣。(路透社)

【上半場45+6分鐘】日本的一次反擊未能造成威脅之後，球證鳴笛完上半場。

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【上半場45+4分鐘】日本隊的伊東純也頭槌解圍不遠，甘美治起腳，門將權田修一擋出不遠，又被德國球員回傳中路，夏維斯射入。不過經VAR判定後，入球因為越位而無效。

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【上半場44分鐘】德國隊頻頻以遠射希望撕破日本的密集，穆斯亞拿禁區頂起腳，但射門又再次高出。

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【上半場33分鐘】根度簡主射12碼中鵠，德國1:0領先日本。

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【上半場31分鐘】德國隊左路傳中，大衛拉林控下，被權田修一撲跌，球證判罰12碼。

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【上半場29分鐘】德國左路突破，不過多番起腳仍被日本隊一眾守將擋出。

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【上半場27分鐘】德國在左路的組織，禁區頂橫傳中路，根度簡在沒有看管下，20多碼外起腳，但被權田修一接實。

根度簡的射門既高出亦越位。(路透社) 魯迪加頭槌僅僅頂斜。(路透社) 前田大然一度破門，不過被指越位而無效。(路透社) 德國隊在賽前影隊相時掩咀表態。(路透社) 日本以德甲兵為主力。(路透社) 雙方出場。(路透社)

【上半場20分鐘】德國由左路切入中路，甘美治禁區頂起腳，日本門將僅僅擋出不遠，根度簡補射高出，不過旁證同樣指根度簡越位在先。

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【上半場16分鐘】德國進攻左路的一個角球，魯迪加遠柱接應，頭槌僅僅頂斜。

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【上半場8分鐘】日本隊一次反擊機會，伊東純也右路快速反擊，斜線傳予前田大然。前田禁區剷入，不過旁證指越位在先，入球無效，不過已為德國防線響警號。

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【上半場2分鐘】基拿比中路的突破，不過未能穿越日本隊的最後防線。

這幾個日本球迷今日最搶鏡。(路透社) 紐亞開始熱身。(路透社) 日本球迷已進場。(路透社) 德國球迷準備入場。(路透社) 日本球迷陸續入場打氣。(路透社)

今屆的E組被視為死亡之組之一，除德國及日本，還有北美洲代表的哥斯達黎加及西班牙，德國今場有老牌國腳紐亞繼續堅守大門，而日本隊就派出多位現役或前德甲兵，除了權田修一、長友佑都、久保健英、伊東純也及前田大然外，其餘球員都有德國的外流經驗。

另外，早前國際足協為阻止多支歐洲球隊戴上「One Love」彩虹臂章，而警告會向球員賽前出示黃牌一事，德國足協證實已向國際體育仲裁法庭提出訴訟。

雙方出場陣容

德國：
1.紐亞（Manuel Neuer）、2.魯迪加（Antonio Rudiger）、3.大衛拉林（David Raum）、15.歷卡斯蘇尼（Niklas Sule）、23.尼高舒洛達碧克（Nico Schlotterbeck）、6.甘美治（Joshua Kimmich）、10.基拿比（Serge Gnabry）、13.湯馬士梅拿（Thomas Muller）、14.穆斯亞拿（Jamal Musiala）、21.根度簡（Ilkay Gundogan）、7.夏維斯（Kai Havertz）

日本：
12.權田修一、4.板倉滉、5.長友佑都、19.酒井宏樹、22.吉田麻也、6.遠藤航、11.久保建英、14.伊東純也、15.鎌田大地、17.田中碧、25.前田大然

今場比賽在卡塔爾的哈利法國際球場舉行，球證是來自北美薩爾瓦多的Ivan Arcides Barton Cisneros。

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