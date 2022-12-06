世界盃2022︱巴西跳舞慶祝 堅尼斥不尊重南韓 主帥澄清絕無此事

巴西將帥一起森巴舞 雲尼斯奧斯、拉芬夏、柏基達與尼馬入球後「一起森巴舞」，惹來爭議。前曼聯隊長堅尼在ITV大讚雲尼斯奧斯開紀錄一球把握力佳，但卻指︰「不敢相信看到這麼多舞蹈，像是看跳舞比賽，我極不喜歡。有人說入球後跳舞是巴西文化，但我認為這樣很不尊重對手。」堅尼澄清跳舞不是問題，但過量是問題︰「巴西入了4球，4次都跳舞，第一次還好，但後來教練也加入，我認為這樣不好。」利物浦名宿桑拿士（Graeme Souness）也認同。

team brazil vs mbappe dance battle pic.twitter.com/WWSJ4niLIt — rydal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇷 (@spctrdiaz) December 5, 2022

英女足代表不同意堅尼 一同任嘉賓的前英格蘭女足代表艾魯高（Eniola Aluko）不太同意堅尼所說︰「我喜歡看巴西跳舞，像參加巴西嘉年華一樣。南韓防守不佳令巴西半場攻入4球才是問題。你可以認為巴西不尊重南韓，但尼馬對其他球也這樣做，沒有針對南韓。」其中一個入球後，61歲的巴西教練泰迪（Tite）與李察利臣及一眾巴西球員一同跳舞慶祝。他賽後表示︰「球員都很年輕，跳舞有自己一套。但巴西球員絕無不尊重對手。」

Os gringos reclamando do tite dançando pois agora eu quero que ele dance mais grave até TikTok

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澳洲名宿斥堅尼講廢話 曾效力水晶宮的澳洲科士打（Craig Foster ）不在場，但他極度不認同堅尼之說︰「巴西踢出森巴足球時很好看，跳舞是其中一個元素。有人不高興，但我認為絕對是廢話（utter rubbish），這就是巴西足球。」比利早前曾表示足球是快樂的，跳舞造就派對，要努力微笑。 巴西將在12月9日晚上11時，與互射12碼淘汰日本的克羅地亞爭入4強。 目前世界盃晉級圖