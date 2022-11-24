世界盃2022︱德國負日本引發內亂　領先功臣根度簡批隊友失球太快

根度簡在接受傳媒訪問時，批評隊友的態度：「我們令日本太輕鬆了。尤其是第2個入球，這不應該發生，這是世界盃呀。文奴（紐亞Manuel Neuer）救了我們數次了，我們有上佳的機會去取得入球，但就是無法改寫到2:0，我們不應該讓這事發生的。我們沒有從後場做好組織。我們從後場開始組織並策劃的理念消失了，然後踢太多長波。你會覺得有些人是不想拿到球一樣，我們簡單地把控球權掉失得太多了。我們讓他們（日本）變得很輕鬆，尤其是第2球，我都不知道世界盃還有沒有一球比這更簡單。」

紐亞批球隊下半場缺自信

隊長兼門將的紐亞亦指出：「我們就這樣讓這場比賽失諸交臂，真的很沮喪和憤怒，這是不需要的。在半場之後，我們沒法掌握比賽的節奏，沒有上半場一樣的自信。我們現在令自己一開始就面對壓力。每次大賽的開始都是最重要的一場比賽，而我們搞垮了。」

前鋒的夏維斯（Kai Havertz）表示：「只是完場後10分鐘，很難解釋究竟發生了甚麼事。我們在短短10分鐘失掉兩球，這是當比賽還在我們掌握下當然不是好事，然後我們又極快讓它從手上溜走。我們需要分析原因，並在周日盡力做好。」

至於落敗的德國，教練芬克認為日本的效率較他們優勝，對方能夠把握到入球的機會成為勝負關鍵。但在防守方面，芬克毫不客氣地點名批評守將歷卡斯蘇尼（Niklas Sule）：「他在邊路被放甩兩3次。令我們不得不為如此的個人失誤，付出代價。」